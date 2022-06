Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Danii

W poniedziałkowym meczu Ligi Narodów Austria – Dania, nie brakowało zaskakujących zdarzeń. W Wiedniu finalnie ze zwycięstwa 2:1 cieszyli się przyjezdni.

Dania pokonała Austrię 2:1 w poniedziałkowym meczu Ligi Narodów

Dzięki temu Dania z sześcioma punktami jest liderem swojej grupy

Spotkanie rozpoczęło się znacznie później, niż planowano

Dania zasłużenie liderem tabeli

Wieczorne mecze Ligi Narodów w sesji wieczornej rozpoczynają się o godzinie 20:45. Fani, którzy przybyli na spotkanie Austria kontra Dania w Wiedniu, musieli jednak wykazać się cierpliwością. Na stadionie Ernst Happel Stadion zapanowała ciemność z powodu poważnej awarii prądu w mieście. Ta została naprawiona i pojedynek zaczął się dopiero o 22:15.

Reprezentacja Austrii nie zrekompensowała swoim kibicom długiego oczekiwania na mecz. Gospodarze byli bowiem mocno niedokładni i zawodzili w kluczowych sytuacji. To sprawiło, że nie oddali nawet celnego strzału do przerwy. W dobrych nastrojach kwadrans odpoczynku spędzili zaś Duńczycy. Ci chwilę przed upływem godziny gry strzelili gola na 1:0. Autorem bramki był Pierre-Emile Hojbjerg, który trafił do siatki z bliskiej odległości.

Po zmianie stron Austria była bardziej aktywna, ale wciąż mało konkretna. Gospodarze zdołali jednak doprowadzić do remisu w 67. minucie, gdy wyraźnie zawinili Duńczycy. Zawodnik gości wykonał zbyt krótkie podanie do swojego bramkarza. Ten bezskutecznie próbował ratować sytuację. Czujność zachował Xaver Schlager, który dał swojej kadrze wynik 1:1.

Dania zrehabilitowała się za swój błąd i wywiozła z Wiednia pełną pulę. Znacząco pomogło w tym podanie Christiania Eriksena do Jensa Strygera Larsena. Piłkarz ten przymierzył świetnie zza szesnastki i dał gościom triumf 2:1.