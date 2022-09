PressFocus Na zdjęciu: Gareth Southgate

Anglia fatalnie spisuje się w tej edycji Ligi Narodów, co ostatecznie poskutkowało spadkiem do Dywizji B. Gareth Southgate oczekuje jednak od angielskich kibiców wsparcia podczas ostatniego pojedynku tej edycji turnieju w meczu z Niemcami na Wembley.

Anglia niespodziewanie spadła do Dywizji B Ligi Narodów

Ostatni mecz grupowy w Niemcami podopieczni Garetha Southgate rozegrają o przysłowiową pietruszkę

Mimo to selekcjoner Anglików prosi kibiców o wsparcie w tym pojedynku

Anglia zagra z Niemcami o “pietruszkę”

Anglia z zaledwie dwoma punktami po pięciu spotkaniach i bilansem bramkowym 1:7 zajmuje ostatnie miejsce w grupie B oglądając plecy Niemców, Włochów i Węgrów. Tak słaba postawa jest zdecydowanie poniżej oczekiwań, jednak selekcjoner Anglików wierzy, że w ostatnim meczu Ligi Narodów kibice będą razem z drużyną.

– Stadion ma 90 tysięcy miejsc, które zostały wyprzedane w komplecie. Ludzie chcą oglądać nasz zespół. Oczywiście, szum wokół drużyny robi się niezdrowy, ale w pełni to rozumiem. Biorę odpowiedzialność za wyniki, ponieważ to ja decyduje o grze – stwierdził Southgate.

– Chcę jednak namówić kibiców, by w meczu z Niemcami stanęli za drużyną. To, co myślą na mój temat to zupełnie inna sprawa. Ale to ostatnia szansa, by zobaczyć i zmotywować zespół przed wyjazdem na mundial. Jesteśmy w tym razem. Możemy odnieść sukces tylko wtedy, gdy razem będziemy podążać w tym samym kierunku. Mamy pozytywną energię, która pozwala wierzyć w dobry występ na mistrzostwach świata – dodał selekcjoner reprezentacji Anglii.

Początek meczu Anglia – Niemcy w poniedziałek, 26 września, o godzinie 20:45.

W Anglii pojawiają się już pierwsze głosy sugerujące, że Gareth Southgate powinien zostać zwolniony. Anglicy w ostatnim czasie grają zdecydowanie poniżej oczekiwań, co odbija się szerokim echem w brytyjskich mediach, biorąc pod uwagę fakt, że za niecałe dwa miesiące rozpoczyna się mundial. Po dobrym występie na mistrzostwach świata w Rosji w 2018 roku oraz na EURO 2020 apetyty w Anglii są ogromne, jednak forma angielskiej kadry nie może napawać optymizmem przed zbliżającym się turniejem.

Reprezentacja Anglii trafiła do grupy B mistrzostw świata, w której zmierzą się z Walią, Iranem oraz Stanami Zjednoczonymi.

