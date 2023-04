Znów gorąco o błędzie Marciniaka. UEFA usunęła nagranie!

PressFocus Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Napoli zostało wyeliminowane przez Milan w ćwierćfinale Ligi Mistrzów

W meczu rewanżowym Szymon Marciniak nie podyktował ewidentnego rzutu karnego dla drużyny Spalettiego

Gdy sprawa ucichła, włoskie media wychwyciły pewien szczegół

Błąd Marciniaka w meczu Napoli – Milan. Z profilu UEFY zniknęło kontrowersyjne nagranie

Napoli przegrało z Milanem w ćwierćfinałowym dwumeczu Ligi Mistrzów. Po drugim spotkaniu wiele mówiło się o kontrowersyjnych decyzjach Szymona Marciniaka. Polski sędzia nie wskazał na rzut karny po niebezpiecznym zagraniu Rafaela Leao. Co więcej, oficjalny profil UEFA na Twitterze opublikował nagranie tej sytuacji z komentarzem “Rafael Leao: mistrzowski w ataku i w defensywie”.

Wideo wzbudziło ogromne emocje w gronie kibiców piłkarskich. Większość z nich krytykowała decyzję Marciniaka. W związku z tym po jakimś czasie niepostrzeżenie nagranie usunięto. To rzecz jasna nie umknęło uwadze włoskich dziennikarzy, którzy zrobili poniższy zrzut ekranu wpisu.

fot. Football Italia

– Dzisiaj był rzut karny, jasny jak słońce, na Lozano, gdzie widać z powtórek, że kostka porusza się i nigdy nie dostaje piłki. […] Nie można tego nie zauważyć. To nie kontakt, to faul. Grozi to skręceniem kostki. Nie możesz tego nie widzieć – grzmiał Luciano Spalletti na konferencji pomeczowej.

Zobacz także: Marciniak w ogniu krytyki, burza w sieci po decyzji polskiego arbitra w meczu Napoli – Milan