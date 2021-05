UEFA wybrała N’Golo Kante najlepszym piłkarzem finału Ligi Mistrzów. Pomocnik ten był w tym sezonie motorem napędowym londyńskiej Chelsea. Nie brakuje opinii, że to właśnie on, a nie Robert Lewandowski, będzie głównym kandydatem do zdobycia Złotej Piłki.

Chelsea zdobyła Ligę Mistrzów po tym jak pokonała w finale rozgrywanym w Porto Manchester City.

UEFA uznała, że najlepszym zawodnikiem finału był pomocnik The Blues, N’Golo Kante.

Francuz uznawany jest przez wielu ekspertów za faworyta do Złotej Piłki. Jego głównym rywalem będzie prawdopodobnie Robert Lewandowski.

Nosili go na rękach

Po zakończeniu finału Ligi Mistrzów i wygranej 1:0 nad Manchesterem City koledzy z drużyny nosili go na rękach. Nie ma w tym żadnego przypadku. Co prawda zwycięskiego gola zdobył Kai Havertz, ale drugą linią zarządzał przez cały mecz właśnie N’Golo Kante. Francuz jest w życiowej formie i bez jego obecności Chelsea raczej nie wygrałaby najważniejszego trofeum w Europie.

UEFA nie miała wątpliwości i nagrodziła pomocnika The Blues mianem najlepszego piłkarza finału Ligi Mistrzów. Nad jego występem rozpływali się też piłkarscy eksperci. Telewizja ESPN zauważyła, że Kante nie popełnił w czasie meczu żadnego faulu. Miał przy tym aż 11 wygranych pojedynków jeden na jeden z rywalami.

Znany dziennikarz Fabrizio Romano napisał już na Twitterze, że działacze londyńskiej Chelsea chcą zaoferować Kante nową umowę. Rozmowy w tej sprawie będą toczone w najbliższych tygodniach. Sam piłkarz nie wybiega na razie myślami do Złotej Piłki.

What a player. What a guy. Got to love @nglkante 🙌🏻 https://t.co/Goy0KAdnUc — Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) May 29, 2021

– Cieszę się triumfem w Lidze Mistrzów, a potem przyjdą mistrzostwa Europy. O Złotej Piłce nie myślę – powiedział dziennikarzom N’Golo Kante. – To, że zostałem graczem meczu ma drugorzędne znaczenie. Najważniejsze jest to, że to zrobiliśmy i wygraliśmy – dodał.

Kante kontra Lewandowski

Eksperci tacy jak Gary Lineker już teraz przewidują, że to właśnie N’Golo Kante zdobędzie Złotą Piłkę za rok 2021. O takim scenariuszu napisał też polski dziennikarz Michał Pol. Zaznacza jednak, że Francuz musi wypaść dobrze na Euro 2020. Wydaje się, że jego głównym rywalem do zdobycia tej nagrody będzie Robert Lewandowski. Polak zakończył sezon Bundesligi z 41 golami na koncie. Przedwcześnie odpadł jednak z Bayernem Monachium z Ligi Mistrzów. Niewykluczone, że kluczowe dla rozstrzygnięcia tego, kto był najlepszym graczem roku będą nadchodzące mistrzostwa Starego Kontynentu.

Może to się skończy Złotą Piłką jeśli Francja wygra Euro? https://t.co/OYQl2BYYKr — Michał Pol (@Polsport) May 30, 2021

