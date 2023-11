IMAGO / Eibner Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Bayern Monachium zremisował 0:0 z FC Kopenhagą

Był to mecz 4. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów

Thomas Tuchel wskazał, czego zabrakło Bawarczykom

Thomas Tuchel nieco rozczarowany po remisie Bayernu z Kopenhagą

Bayern Monachium jest już pewny awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów, ale kibice raczej nie spodziewali się, że Bawarczycy zremisują u siebie 0:0 z FC Kopenhagą. Po spotkaniu głos zabrał Thomas Tuchel. Niemiecki szkoleniowiec wskazał, czego zabrakło jego drużynie.

– To prawdopodobnie prawda. To nie było płynne w naszym wykonaniu, nie było wystarczająco ryzykowne. Upa zmienił dzisiaj stronę, grał na lewym środkowym obrońcy, a Rapha po raz pierwszy zagrał od początku – automatyzmy nie zadziałały. Nie jest idealnie. Możemy zrobić to lepiej. Zapomnimy o dzisiejszym dniu i idziemy dalej – skomentował.

– Było ciężko. W porządku, nie zawsze jest łatwo w tak późny listopadowy wieczór. Właściwie myślałem, że zagramy trochę więcej swobody, bo byliśmy już pierwsi i nie mieliśmy nic do stracenia. Ale było odwrotnie. Nie włożyliśmy w to wystarczającego wysiłku – ocenił.

