FC Kopenhaga zatrzymała Bayern Monachium, remisując 0:0

Wielki w tym udział Kamila Grabary, który zanotował kolejny świetny występ

Polski bramkarz zachwycił kibiców interwencją po strzale Thomas Muellera

Kamil Grabara uratował FC Kopenhagę. Bayern Monachium bez gola

Bayern Monachium zremisował u siebie 0:0 z FC Kopenhagą w meczu 5. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. To bez wątpienia spora niespodzianka, która dała Duńczykom świetną okazję do awansu do 1/8 finału. Aktualnie plasują się na 2. miejscu w grupie A.

Z pewnością takiego wyniku FC Kopenhaga nie osiągnęłaby bez Kamila Grabary. Za mecz z Monachium polski bramkarz ponownie zebrał świetne recenzje. Na szczególne słowa uznania zasługuje jego interwencja przy strzale Thomasa Muellera.

– Jesteś ratunkiem! Kamil Grabara zanotował fantastyczną interwencją po główce Thomasa Müllera. Niemiec uderzał z bliskiej odległości w 30. minucie gry. Potem było też kilka dobrych interwencji i ogólnie rzecz biorąc, był to bezbłędny występ. Jeśli niektórzy fani Wolfsburga oglądali go w niemieckiej telewizji, prawdopodobnie również lekko się uśmiechnęli, widząc jego interwencje – ocenił serwis Tipsbladet.

