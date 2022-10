fot. PressFocus Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Bayern Monachium przygotowuje się do środowego starcia na Camp Nou z FC Barceloną. Bawarczycy mają już zapewniony udział w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, lecz Julian Nagelsmann przekonuje, że celem wciąż jest osiągnięcie kolejnego zwycięstwa.

Dla FC Barcelony wynik środowej rywalizacji z Bayernem Monachium jest kluczowy w kontekście awansu do fazy pucharowej

Bayern Monachium nie zamierza iść na rękę Blaugranie i chce wygrać na Camp Nou

Julian Nagelsmann uważa FC Barcelonę za jedną z najlepszych ekip na świecie

Bayern nie odpuści Barcelonie

Nieudany dwumecz z Interem Mediolan sprawił, że FC Barcelona praktycznie wypisała się z wiosennych meczów w Lidze Mistrzów. Do awansu konieczne są dwa zwycięstwa oraz potknięcia mistrzów Włoch, którzy nie mogą wygrać już żadnego spotkania do końca fazy grupowej.

W środę FC Barcelona podejmie na Camp Nou Bayern Monachium, który ma już zapewniony udział w 1/8 finału. Julian Nagelsmann przekonuje natomiast, że nie zamierza odpuszczać, a celem jest zdobycie kolejnych trzech punktów.

– Dla nas najważniejsze jest utrzymanie dobrej passy w Lidze Mistrzów. Lewandowskiemu życzę jak najlepiej, tak jak każdemu zawodnikowi, z którym współpracowałem. Wszystkie zespoły chcą się wzmacniać. Barcelona to zespół, który zawsze mógł osiągać wielkie sukcesy – uważa Niemiec.

Mizerne wyniki w Lidze Mistrzów oraz porażka w El Clasico sprawiły, że pod znakiem zapytania stanęła przyszłość Xaviego. Według Nagelsmanna FC Barcelona prezentuje się bardzo dobrze i wciąż jest jedną z najlepszych ekip na świecie.

– Myślę, że filozofia trenera dobrze pasuje do zespołu. W Monachium mieli okazje i to coś, czego musimy jutro uniknąć. Myślę, że Barcelona nadal jest jedną z najlepszych drużyn na świecie. Na pewno będzie miała swoje okazje. W poprzednim meczu nie wykorzystali swoich szans. To może się przytrafić w Lidze Mistrzów, ponieważ konkurencja jest bardzo silna. Jest wiele mocnych drużyn. To oczywiste, że Barcelona nadal jest świetnym zespołem – przekonuje szkoleniowiec Bayernu Monachium.

