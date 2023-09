Atletico Madryt rozpoczyna sezon 2023/24 Ligi Mistrzów meczem z Lazio na Stadio Olimpico. Dla Diego Simeone będzie to sentymentalny powrót. Co przed spotkaniem z Biancocelestimi powiedział szkoleniowiec ekipy ze stolicy Hiszpanii?

IMAGO / IPA Sport Na zdjęciu: Diego Pablo Simeone

Lazio – Atletico to pojedynek pierwszej kolejki w grupie E Ligi Mistrzów

Madrytczycy mierzą się z drużyną, która notuje przeciętny początek sezonu

Dla Diego Simeone mecz na Stadio Olimpico to sentymentalny powrót do czasów piłkarskiej kariery

Liga Mistrzów. Simeone wraca do Rzymu

Atletico Madryt w pierwszym starciu fazy grupowej Ligi Mistrzów wybierze się do Rzymu, gdzie na Stadio Olimpico zmierzy się z Lazio. Chociaż gospodarze nie imponują dyspozycją w Serie A, dla Rojiblancos nie będzie to łatwa przeprawa:

– Bardzo podoba mi się gra Sarriego, zawsze go lubiłem i wzięliśmy coś od niego do naszej gry. Jego drużyny mogą pochwalić się wysokim posiadaniem piłki, dobrym zamykaniem przestrzeni i ustawieniem się tak. Na razie nie osiągają oczekiwanych rezultatów, ale zespół wie, czego chce i ma bardzo dobrego trenera.

Dla Diego Simeone to powrót do Rzymu – Argentyńczyk w latach 1999-2003 zakładał koszulkę Lazio:

– To przyprawia mnie o gęsią skórkę, ponieważ przenosi mnie z powrotem do lat, kiedy zawsze byłem kochany przez fanów, to były lata dobrego futbolu. Mieliśmy świetną drużynę. Czuję wiele sympatii do tamtych czasów. Bardzo miło jest wrócić. Nie wiem jak to będzie, ale u tych ludzi wciąż jest miłość dla mnie.