Sprawa Negreiry. Inspektorzy UEFA chcą wyrzucenia Barcelony z Ligi Mistrzów

Jak informuje ABC, inspektorzy UEFA doszli do wniosku, że FC Barcelona powinna zostać wykluczona z Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie za udział w skandalu związanym z opłacaniem szefa sędziów Jose Marii Enrique Negreiry.

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona opłacała byłego wiceprzewodniczącego Komitetu Technicznego Sędziów

W sprawie trwa wnikliwe śledztwo

Według inspektorów UEFA klub powinien zostać wyrzucony z Ligi Mistrzów

Barcelona wyleci z Ligi Mistrzów? To możliwy scenariusz

Prokuratura oskarżyła FC Barcelonę w marcu o “ciągłą korupcję między osobami fizycznymi w dziedzinie sportu”, kiedy ujawniono, że włodarze Dumy Katalonii dokonali płatności na rzecz byłego wiceprzewodniczącego Komitetu Technicznego Sędziów. Jose Maria Enrique Negreira miał dostarczać klubowi informacji o tym, jak działają poszczególni sędziowie.

Według El Mundo Deportivo, mistrzowie Hiszpanii zapłacili Negreirze łączną kwotę zbliżoną do 7 milionów euro w latach 2001-2018. Jest to okres, który obejmuje również pierwsze rządy obecnego prezydenta Joana Laporty w latach 2003-2010, jednak on wielokrotnie zaprzeczał, że popełniono jakiekolwiek wykroczenie i przysięga, że ​​​​zapłaty były za uczciwe konsultacje.

UEFA ogłosiła rozpoczęcie własnego dochodzenia z powodu „potencjalnego naruszenia” prawa. Teraz ABC donosi, że dwaj śledczy wyznaczeni przez Komisję Etyki i Dyscypliny UEFA do zbadania sprawy, a mianowicie Jean Samuel Leuba i Mirjam Koller Trunz, doszli do wniosku, że Barcelonie należy zabronić gry w europejskich pucharach przez rok.

Ostateczny głos w sprawie jakiejkolwiek kary będzie miał przewodniczący Aleksander Ceferin, z którym Laporta poleciał na spotkanie, gdy UEFA rozpoczęła dochodzenie.

