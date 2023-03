Simone Inzaghi nie dokonał jeszcze ostatecznego wyboru składu na mecz rewanżowy Ligi Mistrzów, ale wiele wskazuje na to, że szkoleniowiec Interu Mediolan po raz pierwszy od kilku tygodni będzie mógł skorzystać z usług Milana Skriniara.

PressFocus Na zdjęciu: Milan Skriniar

Skriniar wraca po kontuzji pleców

Obrońca będzie mógł zagrać przeciwko Porto

Nie wiadomo jednak, czy Inzaghi da mu szansę od pierwszych minut

Skriniar wzmacnia defensywę Interu po kontuzji

Milan Skriniar był nieobecny w kadrze Interu przez około 20 dni po kontuzji dolnej części pleców, której doznał w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Porto. Obrońca nie był dostępny w żadnym z ostatnich meczów przeciwko Spezii, Lecce i Bolonii, w których Inter odniósł tylko jedno zwycięstwo i poniósł aż dwie porażki.

– Skriniar był nieobecny przez dwa i pół tygodnia, dzisiaj odbył swój pierwszy pełny trening grupowy. Wiem, co zrobił, aby być dostępnym na ten mecz. Nie mógł trenować od pierwszego meczu z Porto. To zawodnik wysokiej jakości, ale nie było go przez 15 dni – mówił Inzaghi w przedmeczowym wywiadzie.

Istnieją nadzieje, że 28-latek wystąpi przeciwko Porto na Estadio do Dragao, w prawdopodobnie najważniejszym jak dotąd meczu Interu w tym sezonie. Potencjalny powrót Skriniara może zapewnić fromacji defensywnej Interu bardzo potrzebny wzrost pewności siebie przed meczem rewanżowym z FC Porto.

Inter Mediolan będzie bronił we wtorek jednobramkowej zaliczki z pierwszego meczu rozegranego na San Siro. Stawką dwumeczu jest awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

