Składy na mecz Manchester City – PSG: Bez miejsca na wpadki

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze PSG i Manchester City

Zarówno Manchester City, jak i Paris Saint-Germain nie są jeszcze pewne awansu do 1/8 finału i nie mogą już sobie pozwolić na żadne wpadki. A to zwiastuje nam nieprawdopodobne emocje na Etihad Stadium. Trenerzy obu drużyn ogłosili już składy na to spotkanie.

Po 4. kolejkach Manchester City prowadzi w grupie A

Paris Saint-Germain traci jednak tylko punkt do Obywateli

Gra o pełną pulę w Manchesterze

W pierwszym meczu tych ekip górą, na Parc des Princes, było Paris Saint-Germain, a Leo Messi rozegrał najlepszy jak do tej pory mecz w barwach wicemistrzów Francji. Wygrana gospodarzy mocno zabolała Manchester City, wszak to on w Paryżu był lepszy i zdecydowanie przeważał. Obywatele zrekompensowali sobie tą przegraną dwoma efektownymi zwycięstwami z Club Brugge (5:1 i 4:1). PSG z kolei powinęła się noga w rywalizacji z RB Lipsk, dzięki czemu to mistrzowie Anglii prowadzą w tabeli.

Obie drużyny nie mogą sobie w środę pozwolić na żadne wpadki, gdyż za ich plecami czai się Club Brugge, który w razie zwycięstwa z RB Lipsk, w dalszym ciągu będzie się liczył w walce o awans do fazy pucharowej.

Wyjściowe składy

Manchester City: Ederson – Walker, Dias, Stones, Cancelo – Rodrigo, Gundogan, Zinchenko, Mahrez, Bernardo – Sterling

Paris Saint-Germain: Navas – Hakimi, Marquinhos, Kimbembe, Mendes – Herrera, Paredes, Gueye – Messi, Neymar, Mbappe

Manchester City Paris Saint-Germain 1.62 5.00 5.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24. listopada 2021 20:54 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin