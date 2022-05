Rodrygo zaliczył wejście smoka w meczu z Man City, a później był w szoku [WIDEO]

fot. PressFocus Na zdjęciu: Rodrygo

Real Madryt w dużym stopniu dzięki skutecznej postawie Rodrygo wywalczył awans do finału Ligi Mistrzów. Brazylijski napastnik zdobył dwie bramki, a Królewscy ostatecznie po dogrywce pokonali Man City (3:1) w półfinale elitarnych rozgrywek. Piłkarz po meczu wyraził kilka zdań na temat potyczki z mistrzami Premier League.

Rodrygo to bez wątpienia jeden z największych bohaterów starcia Realu z Man City

Brazylijski napastnik w środowym boju na Estadio Santiago Bernabeu zdobył dwie bramki

21-latek podzielił się swoimi wrażeniami po wywalczeniu awansu do finału Ligi Mistrzów przez Real

Rodrygo bohaterem Realu Madryt

Real Madryt dokonał niezwykłej rzeczy, odwracając losy dwumeczu z Man City w ostatnich fragmentach rywalizacji. Rodrygo w doliczonym czasie meczu na Estadio Santiago Bernabeu strzelił dwa gole. Tymczasem w dogrywce bramkę na 3:1 dla Los Blancos zdobył Karim Benzema.

– Nie sądzę, żebym mógł to wyjaśnić. Nie mam słów, aby opowiedzieć o tym, co się dzisiaj wydarzyło. O tę koszulkę zawsze uczymy się walczyć do końca. Byliśmy prawie martwi, ale po moim pierwszym golu zacząłem trochę wierzyć i udało mi się ponownie strzelić gola w dogrywce – mówił Brazylijczyk cytowany przez Markę.

Zobacz także:

– Bardzo się cieszę, że udało mi się strzelić dwa gole i pomóc Realowi Madryt w wywalczeniu awansu do finału Ligi Mistrzów – dodał Rodrygo.

CO TAM SIĘ WYDARZYŁO?! Dwa gole Rodrygo w dwie minuty, Real Madryt odrabia straty! Dogrywka! #UCL #RealManCity pic.twitter.com/RjN8mvfUcm — Polsat Sport (@polsatsport) May 4, 2022

Królewscy w dwumeczu pokonali Manchester City 6:5. W finale elitarnych rozgrywek Real zmierzy się z Liverpoolem. Spotkanie odbędzie się 28 maja na Stade de France w Saint-Denis.

