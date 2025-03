fot. Mika Volkmann / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Borussii Dortmund

Liga Mistrzów: Kto z kim zagra w ćwierćfinale?

Liga Mistrzów wkracza w decydującą fazę. Podczas wtorkowych meczów awans do ćwierćfinału wywalczyli Paris Saint-Germain, Barcelona, Bayern Monachium oraz Inter Mediolan. Swoją przygodę z Ligą Mistrzów zakończył za to Liverpool, uważany za jednego z głównych kandydatów do końcowego triumfu. W środę natomiast poznamy komplet ośmiu uczestników, którzy pozostali w turnieju.

W pierwszym środowym meczu Borussia Dortmund pokonała na wyjeździe Lille 2-1. Jako pierwsi na prowadzenie wyszli Francuzi, którzy skorzystali na poważnym błędzie Gregora Kobela. Za sprawą Emre Cana oraz Maximiliana Beiera udało się natomiast przedstawicielowi Bundesligi najpierw doprowadzić do remisu, a później strzelić gola na wagę awansu. Borussia Dortmund wywalczyła możliwość gry w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, gdzie zmierzy się w dwumeczu z Barceloną.

Pary ćwierćfinałowe

PSG – Club Brugge / Aston Villa

PSV / Arsenal – Real / Atletico

Barcelona – Borussia Dortmund

Bayern – Inter