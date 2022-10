PressFocus Na zdjęciu: Charles De Ketelaere

Charles De Ketelaere to kolejny zawodnik AC Milan, który z powodu kontuzji nie zagra w meczu z Chelsea. We włoskich i brytyjskich mediach można sporo przeczytać na temat kiepskiej sytuacji kadrowej rossonerich przed wtorkowym starciem z The Blues.

De Ketelaere dołączył do grona kontuzjowanych zawodników Milanu

Sytuacja kadrowa rossonerich przed meczem z Chelsea jest trudna

Początek meczu we wtorek, 11 października, o godzinie 21:00

De Ketelaere wypada ze składu Milanu

De Ketelaere dołącza do długiej listy kontuzjowanych, która obejmuje już takich piłkarzy jak Mike Maignan, Simon Kjaer, Zlatan Ibrahimovic, Alexis Saelemaekers i Davide Calabria.

Młody, belgijski napastnik, który do drużyny Stefano Piolego dołączył latem doznał urazu mięśniowego. Klub nie chce ryzykować pogłębieniem się urazu, dlatego De Ketelaere dostanie czas na odpoczynek i dojście do pełnej sprawności fizycznej.

Są jednak też te pozytywne wiadomości dotyczące kadry Milanu. Theo Hernandez i Junior Messias wracają po kontuzji.

– Nie możemy przejmować się brakami kadrowymi. Gramy przeciwko silnej drużynie i musimy zagrać na swoim wysokim poziomie – krótko skomentował sytuacje kadrową szkoleniowiec rossonerich.

Przewidywany skład Milanu na mecz z Chelsea: Tatarusanu, Dest, Kalulu, Tomori, Hernandez, Tonali, Bennacer, Krunić, Diaz, Leao, Giroud.

Tymczasem Chelsea będzie musiała poradzić sobie na San Siro bez Hakima Ziyecha, N’Golo Kante i Wesleya Fofany.

Przed tygodniem spotkanie na Stamford Bridge zakończyło się zwycięstwem Chelsea 3:0. Milan w przypadku kolejnej porażki mocno skomplikują swoją sytuację w tabeli grupy E Ligi Mistrzów.

