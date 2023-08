IMAGO / Danil Shamkin Na zdjęciu: Mariusz Stępiński

Aris miał sporo problemów, aby dotrzeć do Częstochowy

Cypryjczycy w Polsce zameldowali się z dziesięciogodzinnym opóźnieniem

Ich podróż trwała około 16 godzin

16-godzinna podróż Arisu do Częstochowy

Już w poniedziałek po południu pojawiały się pierwsze doniesienia o problemach Arisu Limassol w dotarciu na mecz z Rakowem Częstochowa. Powodem tego były fatalne warunki atmosferyczne, które uniemożliwiły cypryjskiemu zespołowi przylot na lotnisko w Pyrzowicach o planowanej godzinie.

Jak informuje Przemysław Langier, Aris wylądował w Polsce o godzinie 21:19, czyli około dziesięć godzin niż później było to wcześniej zaplanowane. – Do tego czas lotu, pobyt na lotnisku, transport z Pyrzowic do Częstochowy, więc w sumie wyjdzie z 16h podróży – wylicza dziennikarz Goal.pl.

❗️Dziesięć godzin opóźnienia Arisu w stosunku do pierwotnego planu. Dziesięć. Dzień przed meczem. Mieli wylądować koło południa, wylądowali o 21:19.



Do tego czas lotu, pobyt na lotnisku, transport z Pyrzowic do Cz-wy, więc w sumie wyjdzie z 16h podróży.



No jest to efektowne. — Przemek Langier (@plangier) August 7, 2023

Warto również przypomnieć sytuację sprzed roku, gdy z problemami z dotarciem do Częstochowy mierzył się inny rywal Rakowa w eliminacjach do europejskich pucharów – Astana. Zespół z Kazachstanu wylądował w Brześciu na Białorusi i do Częstochowy udał się autobusem, finalnie meldując się pod Jasną Górą w dniu meczu.

Gdy rzeczywistość dogania żarty (ten wyjątkowo głupi, przede wszystkim bez sensu). Astana naprawdę nie potrafi odnaleźć Rakowa. Mieli być wczoraj, a dotrą dziś, w dniu meczu. Podobno jakiś mózg wymyślił, że polecą do Brześcia a stamtąd marszrutka. pic.twitter.com/MWX6D9l3gL — Przemek Langier (@plangier) July 21, 2022

Mecz Rakowa z Arisem Limassol rozpocznie się we wtorek, 8 sierpnia, o godzinie 20:00.

