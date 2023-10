fot. Imago/Blondet Eliot Na zdjęciu: Milan

Milan przegrał środowe starcie z Paris Saint-Germain 0-3

Ekipa Rossonerich po trzech meczach tej edycji nie ma na swoim koncie ani jednej bramki

Seria bez gola w Lidze Mistrzów trwa już od pięciu spotkań, co jest najgorszym wynikiem jakiejkolwiek włoskiej drużyny w historii

Fatalna skuteczność Rossonerich

Środowa porażka z Paris Saint-Germain mocno skomplikowała Milanowi kwestię awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Choć punktowo nie wygląda to najgorzej, kibice są przede wszystkim zaniepokojeni grą swojej drużyny w ofensywie. Pomimo licznych okazji w dwóch pierwszych meczach nie udało się trafić do siatki. Ta sztuka nie powiodła się Rossonerim również w Paryżu, choć akurat w tym przypadku gospodarze nie pozwolili swoim rywalom na zbyt wiele.

Ekipa Stefano Piolego w trzech meczach tej edycji Ligi Mistrzów nie strzeliła ani jednego gola. Co więcej, ta sztuka nie udała się łącznie w pięciu ostatnich spotkaniach w tych rozgrywkach, biorąc pod uwagę półfinałowe starcia z Interem Mediolan z poprzedniego sezonu. “Opta” przeanalizowała, że jest to najgorszy wynik jakiejkolwiek włoskiej drużyny w Lidze Mistrzów w historii.

Choć w Europie się nie układa, Milan nieźle prezentuje się na krajowym podwórku, gdzie po dziewięciu kolejkach zajmuje w lidze pozycję wicelidera tabeli. Ustępuje jedynie Interowi, który zgromadził dotychczas “oczko” więcej.

Zobacz również: Felix uspokaja kibiców Barcelony. Będzie gotowy na hitowy mecz