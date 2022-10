fot. PressFocus Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Bayern Monachium jak walec przeszedł przez cztery meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów. Bawarczycy w czterech rozegranych spotkania wywalczyli 12 punktów. Postawę ekipy z Allianz Arena ocenił trener Julian Nagelsmann.

Bayern Monachium jest już pewny gry w fazie pucharowej Ligi Mistrzów na wiosnę

Po spotkaniu z Viktorią Pilzno na ocenę postawy swojej drużyny pozwolił sobie Julian Nagelsmann

Bawarczycy z 12 punktami sa liderem grupy C w Champions League

Bayern nie do zatrzymania

Bayern Monachium trafił do grupy C w fazie grupowej Ligi Mistrzów. W powszechnej opinii niemiecki team stanął przed trudnym zadaniem związanym z wywalczeniem awansu do fazy pucharowej, bo musiał mierzyć się z FC Barceloną i Interem Mediolan. Tymczasem przedstawiciel Bundesligi już po czterech rozegranych spotkaniach może cieszyć się z wywalczenia awansu do fazy pucharowej. W środowy wieczór Bawarczycy pokonali Viktorię Pilzno (4:2).

– Chłopaki rozegrali dobry mecz i zasługują na pochwały. Zawsze ważne jest, aby wygrać, zwłaszcza gdy jesteś niekwestionowanym faworytem, ​​jak w tym przypadku. Teraz mamy 12 punktów po czterech meczach w najtrudniejszej grupie. Jesteśmy już w 1/8 finału i chcemy zająć pierwsze miejsce – przekonywał Julian Nagelsmann cytowany przez oficjalną stronę internetową Bayernu Monachium.

– Dzisiejsze zwycięstwo daje nam niezbędny spokój i koncentrację przed niedzielnym meczem z Freiburgiem. Wszyscy jesteśmy oczywiście szczęśliwi, ale jutro zaczniemy przygotowywać się do meczu Bundesligi, ponieważ w mistrzostwach również musimy iść we właściwym kierunku – dodał Niemiec.

Monachijczycy wygrali trzy pierwsze mecze w grupie, nie tracąc nawet jednej bramki. Bayern najpierw zwyciężył z Interem (2:0), następnie z Barceloną (2:0), a tydzień temu z Viktorią Pilzno (5:0). Do przeryw środowej potyczki z ekipą z Czech monachijski team prowadził 4:0, ale po zmianie stron Viktoria Pilzno zdobyła dwie bramki.

