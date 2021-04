Liverpool czeka niezwykle trudne zadanie. W środę The Reds spróbują odrobić stratę z przegranego przed tygodniem meczu z Realem Madryt (1:3). Juergen Klopp nie składa jednak broni przed rewanżem.

Liverpool potrzebuje niemal perfekcyjnej defensywy

Dublet Viniciusa i trafienie Marco Asensio zapewniły Realowi Madryt triumf przed tygodniem. Gol Mohameda Salaha wlał jednak nieco nadziei w serca kibiców Liverpoolu. Na konferencji przedmeczowej Juergen Klopp wymienił, co jest niezbędne jego drużynie, by mogła wierzyć w awans do półfinału.

– By pokonać drużynę Realu Madryt, musisz bronić na absolutnie najwyższym poziomie, bo jej ofensywna jakość jest niesamowita. A nawet wtedy, jest to niezwykle trudne. Pierwszą bramkę, którą zdobyli tydzień temu, to dobry przykład. Większość drużyn nie stworzyłaby z tego nawet pół sytuacji, ale podanie Toniego Kroosa i przyjęcie Viniciusa były absolutnie niesamowite – powiedział szkoleniowiec mistrzów Anglii. – Nawet, jeżeli dobrze bronisz i przeszkodzisz im w wielu kwestiach, zdobywanie przez nich bramek i tak jest możliwe. Choć faktem jest, że przy ich dwóch pozostałych trafieniach nasz udział był zbyt duży. Musimy więc bronić na naprawdę wysokim poziomie, a przy tym, spróbować stworzyć coś od siebie. I to właśnie spróbujemy zrobić. Nie jestem w stanie wymyślić niczego nowego, tylko dlatego, że przegraliśmy 1:3. Użyjemy zwyczajnych narzędzi, jakie daje nam piłka nożna. A przynajmniej spróbujemy – dodał Juergen Klopp.

Liverpool może liczyć na atmosferę Anfield, ale bez kibiców magia stadionów uleciała. Szkoleniowiec The Reds wie o tym, jak mało kto. Niedawny domowy triumf nad Aston Villą (2:1) był pierwszym, jakie klub znad Mersey osiągnął w tym roku kalendarzowym.

Początek hitowego starcia Ligi Mistrzów zaplanowany jest na godzinę 21.00. Sprawdź naszą zapowiedź.