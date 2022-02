Mount i Azpilicueta mogą zagrać z Lille

Źródło: The Athletic

PressFocus Na zdjęciu: Cesar Azpilicueta

Pomocnik Chelsea Mason Mount nie wróci do pełnej sprawności na tyle, aby rozpocząć wtorkowy mecz The Blues z Lille od pierwszej minuty, ale niewykluczone, że pojawi się na placu gry z ławki rezerwowych. Na dobrej drodze, aby zagrać w tym pojedynku choćby kilkanaście minut, jest też Cesar Azpilicueta.

Mount nie zagrał z Crystal Palace, ale ma szansę na występ z Lille

Hudson-Odoi nie trenuje z drużyną

Azpilicueta mimo absencji w meczu z Crystal Palace czuje się już lepiej i może zagrać z francuską drużyną

Sytuacja kadrowa Chelsea poprawia się

Trener Thomas Tuchel podczas poniedziałkowej konferencji prasowej wypowiedział się na temat stanu zdrowia swoich piłkarzy.

Już wiemy, że we wtorek nie zobaczymy na murawie Reece Jamesa, który od grudnia pozostaje poza kadrą z powodu kontuzji ścięgna. Mason Mount, który urazu nabawił się podczas Klubowych Mistrzostw Świata nie wystąpił w sobotnim meczu z Crystal Palace, ale menedżer Chelsea przyznał, że zawodnik będzie dostępny do gry we wtorek.

– Mason wykonał bardzo dobrze indywidualny program treningowy i myślę, że jeszcze w poniedziałek wrócić do ćwiczeń z całą drużyną. Jego przerwa trwała zbyt długo, aby mógł zacząć od początku, ale niewykluczone, że dostanie swoją szansę. – skomentował Tuchel.

W sobotę dość nieoczekiwanie poza składem znaleźli się Azpilicueta i Hudson-Odoi, których z gry wykluczył drobny uraz. – Azpi wygląda znacznie lepiej niż Cullum, który wczoraj nie trenował z drużyną. Azpi uczestniczy w sesjach treningowych i jeśli nic się nie wydarzy to będzie dostępny do gry – dodał Niemiec.

Pierwszy mecz 1/8 Ligi Mistrzów pomiędzy Chelsea i Lille zostanie rozegrany na Stamford Bridge. Początek spotkania o godzinie 21:00. Rewanż został zaplanowany na szesnastego marca.

Zobacz także: Uderzenie w Bayern czy uatrakcyjnienie ligi? Co kombinują Niemcy?