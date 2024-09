Liverpool na San Siro zrehabilitował się za wpadkę w Premier League [WIDEO]

AC Milan przegrał z Liverpoolem (1:3) w meczu pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. The Reds jednocześnie błyskawicznie wrócili na zwycięski szlak po przegranej w lidze angielskiej.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Liverpool pewnie pokonał AC Milan

AC Milan miał nadzieję, że we wtorkowy wieczór na San Siro wygra drugie z rzędu spotkanie. Zadanie nie było jednak łatwe, bo na drodze zespołu Paulo Fonseki stanął Liverpool podrażniony porażką w Premier League z Nottingham Forrest (0:1). Tym samym zapowiadała się ciekawa batalia w Mediolanie.

W mecz lepiej weszli gospodarze. Rossoneri już w trzeciej minucie skierowali piłkę do siatki, a w roli głównej wystąpił Christian Pulisić. Mimo że Amerykanin by atakowany przez Alexisa Maca Allistera, to nic sobie z tego gracz Milanu nie robił i pokonał mocnym strzałem Alissona Beckera.

Odpowiedź gości miała miejsce w 17. minucie. Okazję na doprowadzenie do wyrównania miał Mohamed Salah, ale piłka po jego uderzeniu trafiła w poprzeczkę. Sześć minut później nie pomylił się już jednak Ibrahima Konate, wykorzystując strzałem głową zamieszanie w polu karnym włoskiej ekipy. Z kolei tuż przed przerwą na prowadzenie Liverpool wyprowadził Virgil Van Dijk. Holender zareagował najprzytomniej po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, strzelając gola na 2:1 dla ekipy z ligi angielskiej.

W drugiej odsłonie rezultat rywalizacji ustalił natomiast Dominik Szoboszlai, który zamienił na gola podanie od Cody’ego Gakpo. Tym samym lepszy start w elitarnych rozgrywkach zaliczył Liverpool. The Reds dzięki wtorkowej wygranej zajmują na razie trzecie miejsce w tabeli Ligi Mistrzów. Swój kolejny mecz na europejskiej scenie drużyna Arne Slota rozegra 2 października, mierząc się z Bolognią. Milan z kolei dzień wcześniej zagra na wyjeździe z Bayerem Leverkusen.

AC Milan – Liverpool 1:3 (1:3)

1:0 Christian Pulisić 3′

1:1 Ibrahima Konate 23′

1:2 Virgil Van Dijk 41′

1:3 Dominik Szobolszlai 67′