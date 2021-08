Legia Warszawa we wtorkowy wieczór stanie przed szansą wywalczenia awansu do IV rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski na swoim stadionie w rewanżu zmierzą się z Dinamo Zagrzeb. Przed tym starciem z optymizmem do potyczki z chorwacką ekipą podchodził opiekun Wojskowych.

Legia Warszawa w pierwszym starciu z drużyną Damira Krznara zremisowała 1:1

W przeciwieństwie do poprzedniej kampanii nie obowiązuje już zasada bramek na wyjeździe, więc legionistów premiować do kolejnej rundy będzie tylko zwycięstwo

Mecz na stadionie przy Łazienkowskiej zacznie się o 21:00

Legia Warszawa może zapewnić sobie fazę grupową Ligi Europy

Lefia Warszawa podobnie jak Dinamo, nie rozgrywała spotkania ligowego w trakcie minionego weekendu. Tym samym trener polskiej drużyny mógł spokojnie przygotować mikrocykl, który w 100 procentach był podporządkowany pod starcie z zespołem z Bałkanów.

– Brak meczu w miniony weekend dobrze na nas wpłynął. Regeneracja to jedna sprawa, ale drugą jest spokojne podejście do treningu – przekonywał Czesław Michniewicz cytowany przez Legia.com.

– Dinamo również nie grało, więc jesteśmy pod tym względem na podobnym poziomie. O wszystkim zadecyduje jednak boisko. Na ocenę przyjdzie czas po spotkaniu – uzupełnił opiekun mistrzów Polski.

Michniewicz przekonywał, że zebrane doświadczenie w takich starciach jak to z Dinamo, może procentować. W podobnym tonie trener Legii wypowiadał się w kontekście piłkarzy.

– W reprezentacji młodzieżowej udawało nam się wygrywać z lepszymi, ale zawsze ciężko na to pracowaliśmy. Doświadczenie, które tam zdobyłem, teraz pomaga mi, jako trenerowi Legii Warszawa. Teraz mam do dyspozycji doświadczonych piłkarzy. W reprezentacji młodzieżowej zawodnicy dopiero uczyli się gry na poziomie międzynarodowym. Wczoraj zapytaliśmy na odprawie, kto z naszych zawodników grał w przeszłości w Lidze Mistrzów. Okazało się, że sześciu graczy z naszej kadry posmakowało tych rozgrywek. Ci piłkarze ponownie chcieliby wrócić na to miejsce – zaznaczył trener Wojskowych.

Legia w trakcie trwającej kampanii rozegrała już osiem spotkań, w których zaliczyła pięć zwycięstw, dwie porażki i jeden remis. Podobny bilans ma zespół z Zagrzebia. Dinamo w ośmiu meczach zaliczyło pięć triumfów, dwa remisy i jedną porażkę.

