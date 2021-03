Mecz Realu z Liverpoolem nie zostanie przeniesiony na neutralny stadion

Pierwszy mecz ćwierćfinałowy Ligi Mistrzów z udziałem Realu Madryt i Liverpool nie odbędzie się na neutralnym terenie. W Hiszpanii obostrzenia dotyczące pandemii koronawirusa ulegną złagodzeniu, co pozwala rozegrać spotkania zgodnie z planem.

Hit Ligi Mistrzów odbędzie się w Madrycie

Przypomnijmy, że w Hiszpanii w grudniu zostały nałożone ograniczenia na loty z Wielkiej Brytanii. Było to podyktowane planem zmniejszenia rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa. Taki stan rzeczy sprawił, że między innymi starcie Realu Sociedad z Manchesterem United musiało odbyć się w Turynie.

Obostrzenia związane z COVID-19 mają się jednak zmniejszyć na Półwyspie Iberyjskim po 30 marca. Tymczasem batalia z udziałem The Reds i Realu Madryt odbędzie się 6 kwietnia, więc będzie mogła odbyć się w Madrycie. Warto zaznaczyć, że także konfrontacja z udziałem Granady z Man Utd będzie mogła odbyć się w Hiszpanii. Mecz odbędzie się 8 kwietnia.

Hiszpania w końcu przyjmie ekipy z Premier League

Godne uwagi jest to, że potyczki 1/8 finału Ligi Mistrzów odbyły się z kłopotami. Obostrzenia związane z ograniczeniami podróżowania do Wielkiej Brytanii doprowadziły do tego, że batalie pomiędzy Manchesterem City i Borussia M’Gladbach oraz Liverpoolem i Lipskiem musiały odbyć się w Budapeszcie.

Potyczki w ramach 1/4 finału w europejskich pucharach odbędą się zatem tak, jak zaplanowano. W związku z tym bój Królewskich z mistrzami Anglii będzie miał miejsce na Alfredo di Stefano Stadium. Z kolei batalia pomiędzy Granada a Czerwonymi Diabłami odbędzie się na Estadio Nuevo Los Carmenes.