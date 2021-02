Mbappe: nie jesteśmy jeszcze w optymalnej formie

Kylian Mbappe był bohaterem wtorkowego meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów pomiędzy Barceloną i Paris Saint-Germain. 22-letni napastnik zdobył trzy gole w wygranym 4:1 meczu na Camp Nou.

Jako pierwsi na prowadzenie we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów wyszli piłkarze Barcelony. W 27. minucie rzut karny dla gospodarzy wykorzystał Lionel Messi. Już pięć minut później Mbappe po raz pierwszy wpisał się na listę strzelców, doprowadzając tym samym do wyrównania. W drugiej połowie paryżanie potwierdzili swoją wyższość tego wieczoru nad Dumą Katalonii. Reprezentant Francji zdobył kolejne dwie bramki, a jedno trafienie dołożył również Moise Kean.

– To był dla nas bardzo ważny mecz. Chcieliśmy tutaj przyjechać i wygrać. Zrobiliśmy to w bardzo dobrym stylu. To był wspaniały wieczór, ale jeszcze nic nie wygraliśmy – mówił po meczu Mbappe cytowany przez oficjalną stronę Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA).

– Trener wykonał świetną pracę, odkąd do nas dołączył. Ale jest to kontynuacja pracy Tuchela, który ja rozpoczął. Na pewno wyglądamy coraz lepiej pod względem fizyczny. Nie jesteśmy jeszcze w optymalnej formie, nawet jeśli dzisiejszego wieczoru zagraliśmy dobrze. Nadal będziemy się poprawiać, aby móc powtórzyć tego typu mecz – dodał strzelec hattricka.

Mbappe o swojej przyszłości

Po zakończeniu spotkania Mbappe tradycyjnie zapytano o jego przyszłość, bowiem jego obecna umowa z Paris Saint-Germain wygasa w czerwcu 2022 roku. Francuski napastnik nie złożył żadnej deklaracji, ale zapewnił, że jest bardzo szczęśliwy w klubie z Parc des Princes.

– Zawsze powtarzałem, że jestem tutaj szczęśliwy. Taki mecz sprawia, że jestem szczęśliwy jeszcze bardziej. Koszulka PSG jest jedną z tych, które są drogie mojemu sercu – powiedział Mbappe w wywiadzie udzielonym RMC Sport tuż po zakończeniu spotkania.

– Jestem szczęśliwy. Zasze chcę dawać z siebie to, co najlepsze. Nie zawsze mi się to udawało, ale nigdy w życiu nie będę tego ukrywał. Dzisiaj moja ciężka praca się opłaciła – dodał francuski napastnik.

Mbappe kategorycznie zaprzeczył doniesieniom, że ewentualna porażka z Barceloną oznaczałaby nieprzedłużenie przez niego kontraktu z Paris Saint-Germain. – Byłoby głupotą decydować o przyszłości na podstawie jednego meczu. Prawda jest taka, że chodzi o długoterminową refleksję – dodał Mbappe.

Paris Saint-Germain dzięki wtorkowej wygranej w Barcelonie jest już o krok od awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Rewanżowe spotkanie pomiędzy tymi zespołami rozegrane zostanie 10 marca w Paryżu.

