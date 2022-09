fot. PressFocus Na zdjęciu: Marco Reus

Borussia Dortmund zmierzy się w środę z Manchesterem City. Największą trudność powoduje kwestia zatrzymania Erlinga Haalanda, który znajduje się w wybitnej dyspozycji strzeleckiej. Rad swoim kolegom z defensywy udzielił Marco Reus.

Manchester City zagra w środę na własnym terenie z Borussią Dortmund

Erling Haaland po raz pierwszy zmierzy się ze swoim byłym zespołem

Marco Reus radzi, jak można zatrzymać bramkostrzelnego Norwega

“Nie jest łatwo go zatrzymać”

Borussię Dortmund czeka bardzo trudna przeprawa, bowiem w środę zmierzy się na wyjeździe z Manchesterem City w ramach 2. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Najciekawszą kwestię stanowi, jak jej obrońcy poradzą sobie w starciach z Erlingiem Haalandem, z którym jeszcze do niedawna dzielili szatnię.

Marco Reus przekonuje, że zatrzymanie bramkostrzelnego Norwega nie będzie należało do łatwych. Przed meczem udzielił on rad swoim kolegom z defensywy, którzy będą musieli ścierać się z nim przez pełne 90 minut.

To jest po prostu niesamowite, jak on w tej chwili radzi sobie w Manchesterze. Pomaga też to, że jego koledzy z drużyny nie są najgorsi.

Jak go zatrzymać? Dobre pytanie. Nie jest łatwo go zatrzymać. Jednym z kluczy jest to, aby nie zwlekać zbyt długo ze swoimi decyzjami, być dobrym w przewidywaniu tego, co się wydarzy. Musisz być blisko niego, aby móc go zatrzymać w jak największym stopniu przez 90 minut. Potem musisz mieć nadzieję, że nie będzie miał swojego najlepszego dnia – przekonuje Reus.

Haaland przeszedł proces aklimatyzacji bardzo szybko, bowiem od pierwszych chwil w nowych barwach imponuje skutecznością. Obecnie ma on na swoim koncie już 10 trafień w Premier League, do których dołożył dwa w Lidze Mistrzów.

