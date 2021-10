Składy na mecz Man Utd – Atalanta. Bez wątpienia jednym z ciekawszych środowych meczów w Lidze Mistrzów jest starcie Czerwonych Diabłów z ekipa Gian Piero Gasperiniego. Drużyna z Old Trafford ma nadzieję na drugie zwycięstwo w tej edycji Ligi Mistrzów. Na drodze podopuecznych Ole Gunnara Solskjaera stanie jednak Atalanta, będąca aktualnie liderem grupy F w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Zachęcamy do zapoznania się z przewidywanymi składami na to starcie.

Man Utd dzisiaj wieczorem stanie do rywalizacji z Atalantą

Wicemistrzowie Premier League liczą na drugie zwycięstwo w tej edycji elitarnych rozgrywek

Awizowany do gry w wyjściowym składzie Czerwonych Diabłów jest Cristiano Ronaldo

Liga Mistrzów: Old Trafford areną starcia Man Utd – Atalanta

Manchester United w pięciu ostatnich spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki, zanotował trzy porażki. Nie dziwi zatem, że kibice są wściekli na Ole Gunnara Solskjarea. Mimo że Czerwone Diabły zostały latem solidnie wzmocnione, to efektów nie widać. Norweg ma jednak plan, aby zwycięskim bojem nad La Deą odgarnąć od siebie ciemne chmury związane ze zwolnieniem.

Wszystko wskazuje na to, że odpowiedzialny za gnębienie defensywy włoskiego zespołu będzie przede wszystkim Cristiano Ronaldo. Portugalczyk wraz z Marcusem Rashfordem ma poprowadzić aktualnych wicemistrzów Premier League do wygranej. U gości o zdobywanie bramek ma zadbać Duvan Zapata. Chociaż pomocny może również Rusłan Malinowski.

Liga Mistrzów, przewidywane składy na mecz Man Utd – Atalanta:

Man Utd (4-2-3-1): De Gea – Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, McTominay, Pogba, Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford, Cristiano Ronaldo

Atalanta (3-4-2-1): Musso – De Roon, Demiral, Palomino, Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle, Pasalic, Malinowski, Zapata.

