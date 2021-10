Man Utd – Atalanta: gdzie oglądać spotkanie w ramach fazy grupowej Ligi Mistrzów? Dzisiaj wieczorem (20 października) w jednym z ciekawszych bojów w elitarnych rozgrywkach Czerwone Diabły staną do rywalizacji z podopiecznymi Gian Piero Gasperiniego. Oba zespoły przystąpią do potyczki w odmiennych nastrojach po weekendowych zmaganiach. Mecz zacznie się o 21:00, a areną zmagań będzie słynne Old Trafford. Sprawdź, gdzie można zobaczyć transmisję z tego wydarzenia w telewizji i internecie.



Manchester United Liga Mistrzów

20/10/2021 21:00 Old Trafford

Atalanta BC

Mecz Man Utd – Atalanta dzisiaj, gdzie oglądać

Bardzo ciekawie zapowiada się dzisiejsza batalia z udziałem ekipy z Old Trafford i przedstawiciela Serie A. Manchester United przystąpi do środkowej potyczki po przegranym starciu ligowym z Leicester City (2:4). Jednocześnie czarne chmury zebrały się nad Ole Gunnarem Solskjaerem, który według medialnych może zostać niebawem zwolniony z klubu.

Tymczasem ekipa Gian Piero Gasperiniego rozbiła w trakcie minionego weekendu Empoli (4:1). Beż wątpienia angielski zespół będzie faworytem dzisiejszej potyczki. Niemniej team z Bergamo już w poprzedniej kampanii udowodnił, że wie, jak grać przeciwko zespołom z Premier League, co potwierdza wygrana nad Liverpoolem.

Mecz Man Utd – Atalanta, transmisja TV

Spotkanie Man Utd – Atalanta na żywo będzie transmitowane na antenie Poslat Sport Premium 2. Starcie zacznie się o 21:00.

Man Utd – Atalanta, transmisja online

Nie tylko w telewizji będzie dostępna transmisja ze starcia na Old Trafford w środowy wieczór. Mecz Man Utd – Atalanta będzie dostępny również dla użytkowników internetu. Kibice mogą zobaczyć transmisję z meczu online dzięki usłudze Polsat Box Go, która jest dostępna na urządzenia z systemami Android oraz iOS.

Man Utd – Atalanta, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy sugerują, że zdecydowanym faworytem do zwycięstwa w dzisiejszym boju są gospodarze. Potwierdzają to kursy na spotkanie, które prezentujemy poniżej.

Gdzie obejrzeć mecz Man Utd – Atalanta? Spotkanie Man Utd – Atalanta, które rozegrane zostanie w ramach fazy grupowej Ligi Mistrzów, będzie można obejrzeć na antenie Polsat Sport Premium 2. Kiedy odbędzie się mecz Man Utd – Atalanta? Spotkanie pomiędzy Man Utd a Atalantą rozegrane zostanie 20 października (środa) o godzinie 21:00.

