Według Football London przedstawiciele Manchester City oraz Chelsea zaproponowali władzom UEFA przeniesienie tegorocznego finału Ligi Mistrzów na Wembley. Planowo ostatni mecz elitarnych rozgrywek ma odbyć się w Stambule, ale angielskie kluby mają pomysł jak to zmienić.

Angielski finał Ligi Mistrzów

W tegorocznej odsłonie Champions League do finału doszły dwie angielskie ekipy. Manchester City oraz Chelsea dokonały formalności na własnych stadionach i zasłużenie spotkają się 29 maja. UEFA wiele miesięcy wcześniej zarezerwowała na ten mecz odpowiednie miejsce, a wybór padł na Olimpijski Ataturk w Stambule.

Football London przekazał, że przedstawiciele Obywateli i The Blues są zdeterminowani, aby finałowe spotkanie zostało rozegrane na Wembley w Londynie. Co więcej do angielskiego związku FA już dotarły odpowiednie dokumenty, mające na celu pomóc w rozmowach z władzami UEFA.

Turcja zmaga się z ogromną falą zarażeń

Według wielu brytyjskich ekspertów ds. Zdrowia publicznego zezwolenie wielu kibicom na podróż do tureckiego miasta byłoby wysoce nieodpowiedzialne. Na tej podstawie finaliści zaapelowali do UEFA, że w Turcji przypadki zachorowań na COVID-19 wymknęły się spod kontroli. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan całkowicie zablokował kraj od 29 kwietnia do 17 maja. Na dodatek współczynniki zakażeń SARS-CoV-2 na tureckiej ziemi są obecnie najwyższe w całej Europie.

W konsekwencji Manchester City i Chelsea w trosce o swoich kibiców poprosiły o zmianę miejsca spotkania i dominację zdrowego rozsądku podczas całego wydarzenia.

UEFA pozostaje nieugięta

Władze UEFA pozostają nieugięte i nie zważają na propozycję z Wysp. Wszystko wskazuje na to, że oba zespoły otrzymają po 4000 biletów do dystrybucji dla swoich sympatyków.

Przed finałem rozpatrywano trzy wstępne scenariusze operacyjne. Pierwszym była normalna sytuacja sprzed pandemii, w której nie potrzebne są żadne ograniczenia. Drugi dotyczy szybkiego testowania wszystkich obecnych, lub zajęcie 50% możliwych miejsc. Natomiast trzeci, który jest dziś aktywnie realizowany, to zapewnienie fanom 20-30% miejsc siedzących wraz z zachowaniem minimalnej odległości między zajętymi krzesełkami.

Manchester City Chelsea 1.95 3.50 4.00 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 6. maja 2021 21:15 .

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin