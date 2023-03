Real Madryt - Liverpool to rewanżowe spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów. Na Anfield Road wygrali Królewscy, którzy w stolicy Hiszpanii bronią trzybramkowej zaliczki. Znamy przewidywane składy na mecz na Santiago Bernabeu.

PressFocus Na zdjęciu: Liverpool - Real Madryt

Real Madryt – Liverpool to drugie spotkanie dwumeczu w 1/8 finału LM

W pierwszym starciu wygrali Hiszpanie

Poznaliśmy przewidywane składy na ten pojedynek

Przewidywane składy na spotkanie Real Madryt – Liverpool

Rywalizacja na Anfield Road zakończyła się po myśli Realu Madryt, który wygrał aż 5:2. Królewscy na Santiago Bernabeu będą bronić pokaźnej, trzybramkowej zaliczki, co sprawia, że nietrudno wskazać zdecydowanego faworyta tego pojedynku.

W kadrze gospodarzy zabraknie najprawdopodobniej tylko Davida Alaby. Natomiast w składzie Liverpoolu nie pojawią się Bajcetić, Luis Diaz, Henderson, Ramsay i Thiago, natomiast dostępność Joe Gomeza stoi pod znakiem zapytania. The Reds przystąpią do rewanżu bez kluczowych piłkarzy środka pola, co może zadecydować o wyniku zmagań w Madrycie.

Real – Liverpool: przewidywane składy

Real Madryt: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Eder Militao, Antonio Rudiger, Nacho Fernandez; Luka Modric, Aurelien Tchouameni, Toni Kroos; Fede Valverde, Karim Benzema, Vinicius

Liverpool: Alisson; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Virgil Van Dijk, Andrew Robertson; James Milner, Fabinho, Jordan Henderson; Mohamed Salah, Cody Gakpo, Darwin Nunez

