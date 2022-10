fot. PressFocus Na zdjęciu: Liverpool FC

Liverpool pewnie pokonał w Amsterdamie Ajax 3-0 i wywalczył awans do fazy pucharowej. Z bramek cieszyli się Mohamed Salah, Darwin Nunez oraz Harvey Elliott.

Liverpool pokonał na wyjeździe Ajax Amsterdam 3-0

Bramki dla “The Reds” strzelali Mohamed Salah, Darwin Nunez i Harvey Elliott

Liverpool ma w tabeli 12 punktów, zaś liderujące Napoli zgromadziło piętnaście “oczek”

Liverpool nie pozostawił złudzeń

W obecnym sezonie Liverpool nie przekonuje, bowiem ma już na swoim koncie kilka kosztownych wpadek. Miniony weekend przyniósł dotkliwą porażkę z Nottingham, która wrzuciła kolejny kamyczek do ogródka Jurgena Kloppa. W środę “The Reds” mierzyli się w Amsterdamie z Ajaksem, a wynik tego spotkania był kluczowy w kontekście układu grupy A.

Pierwsza połowa była bardzo wyrównana. Obie drużyny miały okazje do wyjścia na prowadzenie, a szczęście finalnie uśmiechnęło się do gości, którzy zdobyli bramkę w 42. minucie gry. Jordan Henderson zagrał piłkę w pole karne, a do siatki trafił Mohamed Salah, który uderzył ją obok bramkarza. Wydaje się, że w tej sytuacji błąd popełnił Remko Pasveer, który źle obliczył tor lotu futbolówki i pozostawił pustą bramkę.

Losy rywalizacji szybko rozstrzygnęły się po zmianie stron. W 49. minucie prowadzenie Liverpoolu podwyższył Darwin Nunez, który wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego i strzelił głową. Chwilę później przedstawiciel Premier League przeprowadził składną i dynamiczną akcję. Salah wypuścił na wolne pole Harveya Elliotta, a ten mocnym strzałem pod poprzeczkę uciszył kibiców zgromadzonych na trybunach w Amsterdamie.

Do końca meczu Liverpool utrzymywał korzystny wynik, a Ajax nie był w stanie zagrozić. Ten rezultat oznacza, że Holendrzy nie mają już szans na awans do fazy pucharowej. O pierwsze miejsce w grupie “The Reds” zagrają z Napoli.