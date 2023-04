fot. PressFocus Na zdjęciu: Olivier Giroud

W starciu Napoli – Milan od pierwszych fragmentów rywalizacji nie brakowało emocji

Wyborną okazję na gola miał Olivier Giorud, ale świetnie spisał się Alex Meret

Francuz nie wykorzystał po raz pierwszy jedenastki od sezonu 2012/2013

Napoli – Milan: Giroud nie wykorzystał rzutu karnego

SSC Napoli przystępowało do wtorkowej batalii z AC Milan, chcąc wykorzystać atut gry na swoim stadionie. Chociaż podopieczni Luciano Spallettiego szukali okazji do zdobycia bramki, to bliżej strzelenia gola w pierwszych dwóch kwadransach gry byli goście.

Olivier Giroud mógł w 23. minucie rozwiązać worek z bramkami, gdy podszedł do piłki ustawionej na jedenastym metrze. Rossponeri dostali rzut karny podyktowany za faul Mario Ruiego. Szymon Marciniak bez zawahania się wskazał na wapno. Francuz jednak zmarnował jedenastkę, bo jego intencje wyczuł Alex Meret. Ciekawe jest to, że wcześniej ostatnim bramkarzem, któremu udało się obronić rzut karny Giroud, był Joe Murphy z Coventry City. Miało to miejsce w 2012 roku.

Niekorzystna sytuacja francuskiego napastnika nie wpłynęła na niego negatywnie. Giroud w 43. minucie skierował piłkę do siatki, zdobywając typową bramkę do szatni. Wicemistrz świata wykorzystał podanie od Rafaela Leao.

