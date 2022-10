fot. PressFocus Na zdjęciu: FC Barcelona - Inter Mediolan

FC Barcelona zremisowała po kapitalnym widowisku z Interem Mediolan (3:3) w meczu czwartej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. W rywalizacji na Camp Nou były nie tylko gole, ale też zwroty akcji i mnóstwo emocji. Dwie bramki w starciu zdobył Robert Lewandowski.

FC Barcelona wciąż liczy się w grze o awasns do 1/8 finału Champions League

Katalończycy na razie mają cztery oczka na koncie w tabeli grupy C, zajmując trzecie miejsce

Wiceliderem jest Inter Mediolan z siedmioma punktami

Liga Mistrzów: Lewandowski z dubletem

FC Barcelona do starcia z wicemistrzami Włoch w środowy wieczór podchodziła z nożem na gardle. Zwycięstwo przedłużało szanse Katalończyków na grę w fazie pucharowej Champions League. Ewentualna porażka mogła wyrzucić za burtę Barcę. Inter Mediolan natomiast chciał po raz drugi z rzędu pokonać Blaugranę.

Pierwsza połowa w hiszpańsko-włoskim starciu była bardzo ciekawa. Nie brakowało nie tylko twardej walki, ale sytuacji strzeleckich. Po stronie gości blisko zdobycia bramki był Edin Dzeko, ale piłka po jego próbie w 16. minucie trafiła w poprzeczkę.

Tymczasem tuż przed przerwą na prowadzenie gospodarzy wyprowadził Ousmane Dembele. Francuz zamienił na gola ładną akcję Barcelony i asystę Sergi Roberto. Tym samym po pierwszych trzech kwadransach rywalizacji miał miejsce wynik 1:0.

W drugiej odsłonie Inter szybko doprowadził do wyrównania. Już w 50. minucie bramkę na 1:1 zdobył Nicolo Barella, wykorzystując świetne podanie od Alessandro Bastoniego. Z kolei po ponad godzinie gry Lautaro Martinez zdobył bramkę na 2:1 dla Nerazzurrich, co postawiło w bardzo trudnym położeniu Barcelonę. Argentyńczyk popisał się celnym uderzeniem po przejęciu piłki na klatkę piersiową i po podaniu Hakana Calhanoglu.

W ostatnim kwadransie rywalizacji Robert Lewandowski przywrócił nadzieję kibicom wicemistrzów Hiszpanii na grę ich pupili wiosną w Lidze Mistrzów. Kapitan reprezentacji Polski strzelił gola na 2:2. Aczkolwiek w samej końcówce meczu Robin Gosens zdobył bramkę na 3:2 dla mediolańczyków i to Włosi mieli powody do radości. W doliczonym czasie spotkania kapitalnym strzałem głową popisał się jednak Lewandowski i mecz zakończył się rezultatem 3:3. Jednocześnie niezwykle ciekawie zapowiada się walka o drugie miejsce w tabeli grupy C między Barcą a Interem.