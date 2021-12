Liga Mistrzów – dzisiejsze mecze (07.12.2021)

Pressfocus Na zdjęciu: Inter Mediolan - Real Madryt

Liga Mistrzów, a konkretnie faza grupowa, jest już na ostatniej prostej. We wtorek 7 grudnia poznamy finalne rozstrzygnięcia w czterech grupach. Sprawdź, jak wygląda harmonogram dzisiejszych spotkań.

7 grudnia to data pierwszych ostatecznych rozstrzygnięć w fazie grupowej Ligi Mistrzów

We wtorek swoje umiejętności zaprezentuje zespołu z grup od A do D

Niektóre drużyny wciąż walczą o 1/8 finału Ligi Mistrzów

RB Lipsk – Manchester City

Od piłkarzy Lipska nikt nie wymagał awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Wszak murowanymi faworytami byli piłkarze z Manchesteru i Paryża. Przedstawiciel Bundesligi wywalczył w swojej grupie dotychczas cztery oczka, ale wciąż nie jest pewny udziału w Lidze Europy. Dlatego zawodnicy RB muszą liczyć na porażkę Club Brugge z PSG, albo zdobyć punkty z mistrzem Anglii.

Dla Manchesteru City wtorkowy pojedynek jest bardzo ekskluzywnym sparingiem. Obywatele są bowiem pewni zajęcia pierwszego miejsca w swojej grupie. W związku z tym Pep Guardiola do Niemiec nie zabrał kilku ważnych graczy. Po przedstawicielu Premier League należy jednak spodziewać się walki o zwycięstwo.

Milan – Liverpool

Zdziesiątkowany kontuzjami Milan mimo fatalnego początku w Lidze Mistrzów, wciąż ma szanse na fazę pucharową. Mediolańczycy muszą jednak spoglądać na pojedynek FC Porto z Atletico Madryt, a co ważniejsze pokonać na San Siro zespół Juergena Kloppa.

Liverpool wywalczył dotychczas komplet piętnastu punktów, a we wtorkowy wieczór będzie miał szansę na wygranie wszystkich spotkań w fazie grupowej, co byłoby imponującym wyczynem.

FC Porto – Atletico Madryt

Piłkarskich wrażeń z pewnością nie zabraknie w Porto, gdzie dojdzie do meczu drużyn zaangażowanych w rywalizację o 1/8 finału. Portugalski zespół jest w bardzo dobrej formie, więc ze strony gospodarzy nie zabraknie sportowej jakości.

Gra w Lidze Europy dla klubu takiego jak Atletico byłaby fatalna. W Madrycie nikt jednak nie chce rozważać takiego scenariusza. Mający problemy kadrowe w obronie zespół Diego Simeone będzie w Portugalii faworytem do wygranej.

Real Madryt – Inter Mediolan

Rozpędzony Real Madryt od kilkunastu dni ma samych wymagających rywali. Królewscy wywiązuję się jednak znakomicie z tych zadań i wygrywają mecz za meczem. Stawką wtorkowego pojedynku będzie pierwsze miejsce w tabeli i rozstawienie w losowaniu 1/8 finału. Przedstawiciel La Ligi potrzebuje minimum remisu.

Inter także imponuje formą. Mediolańczycy niedawno pewnie ograli Romę, więc do Madrytu udali się w znakomitych nastrojach. W klubie liczą, że zostaną one podtrzymane po ostatnim gwizdku arbitra. Do wyprzedzenia Realu w tabeli włoska drużyna potrzebuje zwycięstwa.

Wtorkowe mecze 6. kolejki Ligi Mistrzów: program



Grupa A

18:45 RB Lipsk – Man City

18:45 Paris Saint-Germain – Club Brugge

Grupa B

21:00 FC Porto – Atletico Madryt

21:00 AC Milan – Liverpool FC

Grupa C

21:00 Borussia Dortmund – Besiktas

21:00 AFC Ajax – Sporting

Grupa D

21:00 Szachtar Donieck – S. Tiraspol

21:00 Real Madryt – Inter Mediolan

