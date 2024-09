Startuje Liga Mistrzów. Sporo niespodzianek w Canal+ dla kibiców

Po kilku latach nieobecności Liga Mistrzów wraca do Canal Plus. Udało nam się dowiedzieć o kilku planach stacji na pokazanie tych rozgrywek.

Już dziś startuje nowa edycja Ligi Mistrzów

Tę będzie można oglądać w kanałach premium uruchomionych przez Canal Plus

Poznaliśmy już nazwiska kilku ekspertów oraz nowości, na które będzie można liczyć

Jak Canal Plus pokaże Ligę Mistrzów?

– Prawdopodobnie w drugiej kolejce uda się pokazać mecz Ligi Mistrzów na żywo na YouTubie, choć jeszcze nie zdecydowaliśmy, który. Celujemy w mecz trzeciego wyboru. Do tego mamy olbrzymie prawa social mediowe, jakich do tej pory nie było. Będziemy pokazywać skróty na YouTubie, near live’y na wszystkich mediach społecznościowych (publikacja wideo z golem zaraz po strzelonej bramce) – mówi nam Michał Kołodziejczyk, szef redakcji sportowej Canal Plus.

Kołodziejczyk zdradza także wstępną listę ekspertów pracujących przy Lidze Mistrzów.

– Mogę zdradzić, że w miarę możliwości klubowych będzie Kamil Glik, półfinalista Ligi Mistrzów i kumpel Kyliana Mbappe. Próbowaliśmy się dogadać na pierwszą kolejkę, gdy Monaco gra z Barceloną, ale ze względu na obowiązki w Cracovii, nie dał rady. Pozostałe karty będziemy dopiero odsłaniać. Natomiast to nie będzie tak, że co tydzień będziemy raczyć widzów tymi samymi twarzami. Goście premium będą wpadać do nas co jakiś czas. Na przykład Lukas Podolski pojawi się raz na miesiąc lub dwa. Tak samo Rafał Gikiewicz. Nie chcemy, by widz miał poczucie, że ciągle są te same twarze, że “ja już to kiedyś oglądałem” – przekazuje.

Canal Plus nie zatrudni natomiast nowych komentatorów. Jeszcze raz Michał Kołodziejczyk: – Jest nas wystarczająco dużo. Wystarczy zwrócić uwagę, jak wielu wypłynęło w ostatnich latach młodych chłopaków, którzy uczą się od tych starszych. Każdy kiedyś musi zacząć komentowanie. Oni muszą czuć, że dostaną swoją szansę i tak po prostu będzie. Więc jak mi zabraknie jednej osoby do “dziupli”, to zapewniam, że znajdę w zespole kogoś, kto o tym marzy, a ja mu dam taką możliwość. Byłoby nie fair, gdybym nie dał tego swoim dziennikarzom. Jak zobaczyłem, jak super zrealizowany jest Superpuchar w Warszawie, to dlaczego miałbym wątpić? Mam na pokładzie najbardziej kompetentnych telewizyjnych dziennikarzy sportowych w Polsce.

Cytaty z szefa Canal Plus Sport pochodzą z dużego wywiadu z nim opublikowanego w Goal.pl. Całość – znacznie szerszą niż Liga Mistrzów w tej stacji – będzie można przeczytać jeszcze dziś.

