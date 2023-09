Już w najbliższy wtorek FC Barcelona rozpocznie rywalizację w Lidze Mistrzów. Dwie poprzednie edycje rozgrywek były dla Dumy Katalonii kompletnie nieudane. Robert Lewandowski w rozmowie z mediami zdradził, na co uwagę powinni zwrócić piłkarze Barcy.

Imago/Felipe Mondino Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona trafiła do stosunkowo prostej grupy w Lidze Mistrzów. Zmierzy się z Antwerpią, FC Porto i Szachtarem Donieck

Duma Katalonii dwa lata z rzędu nie zakwalifikowała się do fazy pucharowej rozgrywek

Z tego względu Robert Lewandowski ostrzega, że nie wolno zlekceważyć niżej notowanych rywali

Barcelona przystępuje do rywalizacji w Lidze Mistrzów

Przez dwa kolejne sezony FC Barcelona nie była w stanie zakwalifikować się do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Nie dość, że rozczarowani mocno byli kibice, to dodatkowo Blaugrana straciła na tym sporo finansowo. Xavi zapowiedział, że w sezonie 2023/24 taka sytuacja nie może się powtórzyć.

Losowanie fazy grupowej Ligi Mistrzów było bardzo łaskawe dla Azulgrany. Mistrz Hiszpanii trafił do grupy z Antwerpią, FC Porto i Szachtarem Donieck. Robert Lewandowski zdaje sobie sprawę, że rywali nie wolno zlekceważyć. Uczulił na to Barcę w ostatniej rozmowie z mediami.

– Na papierze wygląda na to, że mamy przystępną grupę, ale musimy być odpowiednio przygotowani. To nie będzie łatwa grupa, chociaż jestem pewien, że mamy świetnych zawodników, w zespole panuje odpowiednia atmosfera. Jesteśmy przygotowani i chcemy pokazać to na boisku – stwierdził Lewandowski w rozmowie z Movistar.

We wtorek FC Barcelona zmierzy się z Antwerpią. Duma Katalonii jest w oczach bukmacherów murowanym faworytem.

