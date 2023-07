Lewandowski w rankingu niżej niż wielki rywal. Sensacja?

IMAGO/ Sergio Ruiz Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Portal ESPN.com stworzył listę dziesięciu najlepszych snajperów minionego sezonu

Na czele stawki uplasował się Erling Haaland

Robert Lewandowski zajął 5. miejsce

Lewandowski wyprzedzony przez Benzemę. Kontrowersyjny wybór?

Nowoczesny napastnik jest siłą nie do zatrzymania. Zdobędą bramkę w każdym meczu, przeciwko każdej drużynie, z każdej pozycji. Zwinność nóg i bystrość umysłu, ich zdolność do czytania gry i przewidywania, gdzie będzie piłka na trzy podania przed jej dotarciem, jest tym, co ich wyróżnia – tak rozpoczyna się tekst dotyczący najlepszych snajperów na portalu ESPN.com. Amerykańska redakcja wytypowała 100 największych postaci minionego sezonu i dziesięć miejsc przyznała wyróżniającym się strzelcom.

Pierwsze miejsce w tym rankingu przypadło Erlingowi Haalandowi, który z historycznym dorobkiem został królem strzelców Premier League, a także wygrał Premier League i sięgnął po trofeum Ligi Mistrzów. Pozycja Norwega nie budzi wątpliwości – 22-latek był niekwestionowanym królem polowania sezonie 2022/23.

Na której lokacie uplasował się Robert Lewandowski? Polak został umieszczony na 5. pozycji, a przed nim znalazł się m.in. Karim Benzema. Co o poczynaniach 34-latka napisał portal ESPN?

– Napastnik Barcelony może mieć już swój najlepszy okres w karierze sobą, jak pokazała druga połowa sezonu, ale wciąż potrafi być bezwzględnym napastnikiem w polu karnym i świetnie radzi sobie z utrzymywaniem i rozwijaniem posiadania piłki. W tym momencie wykluczanie go ze ścisłej czołówki zawodników na tej pozycji wydaje się głupie.

Pełny ranking najlepszych snajperów portalu ESPN: