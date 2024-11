Robert Lewandowski w środowy wieczór może dołączyć do wybitnego grona. Żeby to się stało, napastnik FC Barcelony musi zdobyć hat-tricka z Crveną zvezdą.

Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski w pogoni za granicą marzeń w Lidze Mistrzów

FC Barcelona w 4. kolejce Ligi Mistrzów zagra na wyjeździe z Crveną zvezdą. Teoretycznie jest to przeciwnik, z którym Duma Katalonii nie powinna mieć większych problemów. W związku z tym dla Roberta Lewandowskiego może być to historyczne spotkanie, bo Polak będzie miał kolejną okazję na przekroczenie magicznej granicy.

Robert Lewandowski do tej pory strzelił 97 goli w Lidze Mistrzów i jeśli zdobędzie hat-tricka, to znajdzie się w niezwykłym gronie obrok Cristiano Ronaldo i Leo Messiego. Portugalczyk w Champions League zanotował aż 141 bramek, zaś Argentyńczyk ma ich na koncie 129.

W sezonie 2024/2025 Lewandowski jest w wybornej formie i już raz strzelił trzy gole. Miało to miejsce w ligowym meczu z Deportivo Alaves, gdy Barcelona wygrała 3:0. Natomiast ogólny bilans Polaka we wszystkich rozgrywkach to 15 spotkań i 17 bramek.

Patrząc na fantastyczną dyspozycję całej Barcelony, istnieje duże prawdopodobieństwo, że Lewy zdobędzie więcej niż jednego gola z Crveną zvezdą. Napastnik musi gonić Harry’ego Kane’a oraz Viktora Gyokeresa, którzy mają po 5 bramek w obecnej edycji.

