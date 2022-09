fot. PressFocus Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Już w środę Liverpool zmierzy się z Napoli w ramach 1. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Na przedmeczowej konferencji Jurgen Klopp przeanalizował sytuację najbliższego rywala, który przed tym sezonem dokonał wielu zmian w kadrze zespołu.

Liverpool zagra w środę w Neapolu z tamtejszym Napoli

Jurgen Klopp ocenił potencjał najbliższego rywala

Niemiecki szkoleniowiec wyróżnił Piotra Zielińskiego

Klopp docenia siłę Napoli

Liverpool ponownie zmierzy się z Napoli w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Dla Jurgena Kloppa to szczególny rywali, bowiem dotąd nie udało mu się nigdy przywieźć trzech punktów z Neapolu. Na przedmeczowej konferencji prasowej analizował historię starć z włoską ekipą.

Tak, nie wygraliśmy tutaj z Dortmundem, a także z Liverpoolem. Natomiast nie jestem pewien, ale chyba całkiem często kwalifikowaliśmy się do finału Ligi Mistrzów, gdy naszym rywalem w grupie było Napoli. Nie jestem pewien, czy za każdym razem tak było, ale mogło to być dwa razy z Dortmundem i jednego roku z Liverpoolem.

Co musimy zrobić? Zagrać lepiej niż w trzech poprzednich spotkaniach, bo to wiele by ułatwiło, ponieważ nie graliśmy tu nadzwyczaj dobrze w tamtych meczach. Jednym z powodów jest to, że Napoli jest bardzo mocną drużyną – uważa Klopp.

Niemiecki menedżer dokonał także oceny obecnej kadry Napoli. Tego lata doszło w jej szeregach do wielu zmian, bowiem zespół opuścili tacy weterani, jak Kalidou Koulibaly, Dries Mertens i Lorenzo Insigne, a zastąpili ich dużo młodsi i mniej doświadczeni zawodnicy. Klopp wyróżnił także Piotra Zielińskiego.

Nie wszyscy zawodnicy to młodzieńcy, ale są naprawdę dobrzy… Nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że jeszcze całkiem niedawno sytuacja w Napoli była napięta, gdy piłkarze z różnych powodów odeszli, a teraz wygląda to tak, że wszystko się ustabilizowało. Cieszy mnie, że im się to udało.

Jednak Zieliński to zawodnik, który pozostał w Napoli i wokół niego mogą budować od nowa kolejny projekt. Muszę przyznać, że to bardzo ciekawy projekt. Dobry futbol, intensywny styl gry, różne podejścia do spotkań, przyznaję, że wygląda to naprawdę dobrze. Spalletti to dobry trener, więc nikt nie powinien być tym zaskoczony i, jak widać, zachowuje też spokój przy sprawach wokół, które mogą wprowadzać nerwowość. Prawdopodobnie jest to dobre połączenie. Tak to widzę – przekonuje opiekun Liverpoolu.

Zobacz również: Komplementy w stronę Edena Hazarda po dobrym występie. “To wielki gracz”