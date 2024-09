Juventus w świetnym stylu wrócił do Ligi Mistrzów [WIDEO]

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Juventus pokonał mistrza Holandii, Thiago Motta z udanym debiutem

Juventus z dużymi nadziejami przystępował do wtorkowej potyczki w elitarnych rozgrywkach. Bianconeri wracali do Ligi Mistrzów po rocznej przerwie, bo w minionym sezonie nie mogli grać w tych rozgrywkach z powodu dyskwalifikacji w europejskich pucharach, na co wpływ miały nieprawidłowości finansowe. Juve w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów mierzył się z PSV Eindhoven, który do rywalizacji podchodził jako lider Eredivisie.

W pierwszej odsłonie ekipa z Turynu prowadziła grę i stwarzała większe zagrożenie pod względem sytuacji strzeleckich. Na efekty takiej postawy nie trzeba było długo czekać. Wynik meczu został otwarty w 21. minucie. Wówczas w roli głównej wystąpił Kenan Yildiz, który skierował piłkę do siatki po fantastycznym uderzeniu z narożnika pola karnego.

Tymczasem od 27 minuty Stara Dama prowadziła różnicą dwóch trafień. Po świetnej akcji Teuna Koopmeinersa prowadzenie Juve podwyższył Weston McKennie i ekipa Thiago Motty z dwubramkową zaliczką udała się na przerwę. Nie znaczy to jednak, że rywale nie mieli okazji bramkowych. Nie było jednak one na tyle skuteczne, aby Michele Di Gregogorio musiał wyciągać piłkę z siatki.

Po zmianie stron Juventus dołożył jeszcze jedno trafienie. Nicolas Gonzalez strzelił gola na 3:0, wykorzystując sytuację oko w oko z golkiperem rywali po podaniu Dusana Vlahovicia. Gości stać było natomiast tylko na honorowego gola Isamela Saibariego w doliczonym czasie gry. Tym samym ekipa z Allianz Stadium wróciła na zwycięski szlak po dwóch z rzędu remisach w lidze włoskiej. Jednocześnie udany debiut w elitarnych rozgrywkach zaliczył Thiago Motta.

Już w najbliższy weekend Juventus zagra w hicie Serie A z SSC Napoli. Z kolei PSV czeka potyczka z Fortuną Sittard. W elitarnych rozgrywkach obie ekipy zagrają odpowiednio 1 i 2 października. Stara Dama zmierzy na wyjeździe z RB Lipsk. Z kolei Holendrów czeka starcie ze Sportingiem Clube de Portugal.

Juventus – PSV Eindhoven 3:1 (2:0)

1:0 Kenan Yildiz 21′

2:0 Weston McKennie 27′

3:0 Nicolas Gonzalez 52′

3:1 Isamel Saibari 90+3′