Nie milkną echa kontrowersji w derbach Madrytu. UEFA wydała komunikat

Real Madryt wyeliminował Atletico Madryt z Ligi Mistrzów po konkursie jedenastek. W serii rzutów karnych nie brakowało kontrowersji, a UEFA postanowiła odnieść się do sytuacji z udziałem Juliana Alvareza, który przy strzale zaliczył dwa kontakty z piłką.

UEFA tłumaczy decyzję Marciniaka. Oficjalne oświadczenie

Real Madryt wygrał z Atletico Madryt po konkursie rzutów karnych i tym samym awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów (2:2 w dwumeczu, 4:2 w konkursie jedenastek). W rewanżowym spotkaniu na Estadio Metropolitano nie brakowało kontrowersji, a najwięcej mówi się o sytuacji, która miała miejsce w serii rzutów karnych. Wówczas anulowano trafienie Juliana Alvareza, który poślizgnął się przed strzałem i dwukrotnie dotknął piłki.

Zatem wydaje się, że Szymon Marciniak oraz zespół VAR podjęli odpowiednią decyzję, anulując gola argentyńskiego napastnika. Atletico Madryt zwróciło się do UEFA, aby poznać szczegóły tej sytuacji. Unia Europejskich Związków Piłkarskich odpowiedziała, że arbitrzy musieli w tym przypadku interweniować, ponieważ były snajper Manchesteru City złamał zasady. Ponadto UEFA zapowiedziała, że rozważy ewentualną zmianę tego przepisu.

Komunikat wydany przez UEFA

“Atletico Madryt zwróciło się do UEFA w sprawie incydentu, który doprowadził do unieważnienia rzutu karnego wykonanego przez Juliana Alvareza w konkursie jedenastek we wczorajszym rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Realem Madryt.

Chociaż kontakt był minimalny, to zawodnik dotknął piłki nogą postawną, tuż przed jej uderzeniem, co widać na powtórce. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, VAR musiał powiadomić sędziego, sygnalizując, że bramka nie powinna zostać uznana.

UEFA podejmie dyskusję z FIFA oraz IFAB w celu ustalenia, czy przepis powinien zostać zmieniony w przypadkach, gdy podwójne dotknięcie jest wyraźnie niezamierzone”.