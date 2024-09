Trener Monaco komplementuje Lewandowskiego przed meczem w Lidze Mistrzów

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Monaco gotowe na starcie z FC Barceloną

AS Monaco po triumfie 3:0 nad Barceloną w towarzyskim meczu o Puchar Gampera, przygotowuje się do nowego starcia z hiszpańskim gigantem, tym razem w Lidze Mistrzów. Drużyna prowadzona przez Adiego Huttera przystępuje do tego spotkania pełna pewności siebie, jednak trener zaznacza, że czwartkowy mecz będzie miał zupełnie inny charakter. – Nie zamierzam zdradzać taktyki, ale mogę powiedzieć, że to nie będzie podobne spotkanie – stwierdził Hutter, cytowany przez “Mundo Deportivo”.

FC Barcelona wchodzi w to spotkanie po serii pięciu zwycięstw w La Liga, co czyni ich rywalem, z którym trzeba się liczyć. Hutter przyznał, że porażka Barcelony w meczu o Puchar Gampera mogła wyjść im na dobre, ponieważ od tamtej pory zespół strzelał bramki w każdym z pięciu spotkań, tracąc przy tym jedynie cztery gole. – Myślę, że w pewnym sensie to była dla nich dobra porażka – stwierdził.

Trener Monaco oglądał ostatni mecz Barcelony przeciwko Gironie, w którym Katalończycy wygrali 4-1. – To była zasłużona wygrana, nie chcę powiedzieć, że łatwa, ale grali naprawdę dobrze – skomentował Hutter.

Adi Hutter nie ukrywa, że darzy Barcelonę dużym szacunkiem, szczególnie wobec kluczowych graczy, takich jak Robert Lewandowski, Lamine Yamal czy Dani Olmo. – Nie boję się żadnego przeciwnika, ale mam ogromny szacunek do jednego z największych klubów na świecie. Mają Roberta Lewandowskiego, którego znam z Bundesligi oraz Lamine’a Yamala, który ma niesamowitą lewą nogę – podkreślił trener Monaco.

Zapytany o sposób na zatrzymanie Yamala, który zdobył dwie bramki w ostatnim meczu Barcelony, Hutter wykluczył indywidualne krycie zawodnika. – Nie jestem typem trenera, który zleca indywidualne krycie. Chcemy zatrzymać go jako drużyna – wyjaśnił.

