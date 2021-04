Josep Guardiola w trakcie swojej dotychczasowej trenerskiej kariery dwukrotnie wygrywał Ligę Mistrzów. Teraz ma nadzieję na kolejny triumf, tym razem w roli szkoleniowca Manchesteru City. Kolejny krok w tym kierunku prowadzona przez niego drużyna będzie starała się zrobić w środowy wieczór, kiedy zmierzy się z Paris Saint-Germain.

Liga Mistrzów. Dwie drużyny – jeden cel

Pierwsze półfinałowe spotkanie Ligi Mistrzów pomiędzy tymi zespołami rozegrane zostanie na Parc des Princes. Według bukmacherów faworytem do awansu do wielkiego finału jest Manchester City, ale aktualnego lidera Premier League czeka niewątpliwie trudna przeprawa. Paris Saint-Germain ma bowiem jeden cel – triumf w całych rozgrywkach.

– Jestem niesamowicie szczęśliwy, że mogę z tym klubem pojechać do Paryża, gdzie chcemy być sobą i wygrać mecz. Następnie udamy się na spotkanie z Crystal Palace, aby wygrać jedno z dwóch meczów, które potrzebujemy do mistrzostwa. Liga Mistrzów jest najprzyjemniejsza, ale to liga jest najważniejsza. Wszyscy są sprawni, gotowi i szczęśliwi. Każdy z nas, a także ja jako menedżer odpowiedzialny za ten klub jesteśmy wdzięczni, że daliśmy sobie możliwość awansu do finału – powiedział Guardiola podczas wtorkowej konferencji prasowej, cytowany przez oficjalną stronę Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA).

Ogromna broń Paris Saint-Germain

Josep Guardiola ma swój plan na środowe spotkanie i zapowiada otwartą grę ze strony swojego zespołu. – Będziemy musieli sobie radzić z kontratakami, to niemożliwe, żeby ich nie było. Neyar, Mbappe, Di Maria, Verratti, Marquinhos – mają ogromną broń. Są przyzwyczajeni do gry z drużynami, które bronią się przez 90 minut i znajdują na to sposób. To nie jest najlepszy sposób na obronę przeciwko drużynie, która ma wszystko – mówił hiszpański szkoleniowiec.

– Wiem, jaką bronią dysponują z przodu. Każdy, kto kocha piłkę, wie jaką mają jakość, ale jesteśmy w półfinale Ligi Mistrzów, więc czego innego moglibyśmy się spodziewał? Nie będziemy przez 90 minut grać myśląc o tym, jak dobry jest ten zawodnik, tylko jak go pokonać. Nauczyłem się od Johanna Cruyffa, że trzeba cieszyć się grą, cieszyć się odpowiedzialnością. Najlepsi zawodnicy cieszą się sytuacjami, ponieważ lubią odpowiedzialność. Dlatego najwięksi wygrywają te rozgrywki – dodał Guardiola.

