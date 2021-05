Guardiola po 10 latach znów w finale LM. “To nadało sens mojej pracy w Man City”

Manchester City pokonał we wtorkowy wieczór Paris Saint-Germain w rewanżowym spotkaniu półfinałowym Ligi Mistrzów. The Citizens wygrali 2:0. Tymczasem po zakończeniu spotkania radości z powodu awansu do finału elitarnych rozgrywek nie krył trener z Hiszpanii.

Guardiola wraca do finału

Manchester City wygrał wtorkowe starcie dzięki dubletowi Riyada Mahreza. Algierczyk w dwumeczu zdobył ogólnie trzy bramki. Tym sam angielska ekipa pokonała ostatecznie 4:1 mistrzów Francji i przypieczętowała awans do kolejnej fazy rozgrywek.

– Ludzie wierzą, że łatwo jest dotrzeć do finału Ligi Mistrzów. Dotarcie do finału nadało sens mojej pięcioletniej pracy w klubie – powiedział Josep Guardiola cytowany przez BBC Sport.

– Manchester United wygrał trofeum z powodu poślizgnięcia się Johna Terry’ego, strzelił też gola w ostatniej minucie przeciwko Bayernowi Monachium. Tymczasem Real Madryt. Liga Mistrzów to niezwykle trudne rozgrywki – kontynuował Hiszpan.

– Chcę podziękować właścicielowi, prezesowi i personelowi klubu. W tym klubie na sukces pracowało za kulisami wielu ludzi. Wbrew pozorom nie tylko pieniądze zdecydowały, że jesteśmy tym miejscu, w którym się znaleźliśmy. Kto tak myśli, to po prostu się myli – przekonywał menedżer Obywateli.

W finale rozgrywek Manchester City zmierzy się ze zwycięzcą potyczki Chelsea – Real Madryt. Bój na Stamford Bridge rozegrany zostanie dzisiaj o 21:00. Tymczasem finał elitarnych rozgrywek zaplanowany jest na 29 maja.

The Citizens mają zatem wciąż szansę na potrójną koronę. Ekipa z Etihad Stadium wygrała już Puchar Ligi Angielskiej. Jest też na najlepszej drodze do wygrania mistrzostwa Premier League. Ukoronowaniem sezonu może być triumf w Lidze Mistrzów.

Manchester City Chelsea 2.00 3.40 4.30 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 5. maja 2021 08:28 .

