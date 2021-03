Guardiola ostrożny. “Wszystko może się zmienić w ciągu jednego dnia”

Manchester City dopełnił we wtorek formalności i awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Menedżer Obywateli Josep Guardiola zapewnia jednak, że jego drużyna skupia się tylko na każdym kolejnym spotkaniu.

Manchester City w drodze po trofea

Manchester City ma w tym sezonie szansę na zdobycie czterech trofeów. Obywatele są na dobrej drodze do zdobycia mistrzostwa Anglii, bowiem na osiem kolejek przed zakończeniem sezonu mają 14 punktów przewagi nad Manchesterem United. Są już w finale Pucharu Ligi Angielskiej, a w najbliższy weekend rywalizować będą z Evertonem o półfinał Pucharu Anglii. We wtorek potwierdzili natomiast swoją wyższość nad Borussią M’gladbach i awansowali do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

– Wszystko było dobrze i zamierzamy to uczcić. Wszyscy są w dobrej formie, ale wszystko może się zmienić w ciągu jednego dnia. Mamy Leicester, potem Ligę Mistrzów, potem Leeds, a następnie znowu Ligę Mistrzów. Nie wiem, co się wydarzy. Dlatego musieliśmy zapomnieć o ćwierćfinale i po prostu wygrać ten mecz. Musimy zrobić to, co robiliśmy w poprzednich sezonach – powiedział Guardiola.

– W sobotę, jeśli na to zasłużymy, to przejdziemy dalej przeciwko Evertonowi, ale jeżeli nie, to odpadniemy. Mamy teraz dobry rytm, ale dla szkoleniowców w dzisiejszym świecie liczy się to, jak zarządzasz nieprzewidywalnością. Potrzebujemy jeszcze czterech spotkań, aby wygrać Premier League. Chcemy dotrzeć do końca, aby zdobyć tytuł a w pozostałych meczach popełnić jak najmniej błędów – mówił szkoleniowiec Manchester City.

– Ważne jest, aby wygrać, nie ważne co, nie ważne kiedy. Jesteśmy blisko. Mamy jednak jeszcze mecze do rozegrania. Czasami, gdy wcześnie zdobywasz tytuł nie jest to dobre dla rozgrywek pucharowych, ponieważ gdy musimy walczyć o wygranie jednych z nich, pomaga ci to w walce o pozostałe. Dlatego musimy po prostu skupić się następnym meczu. Nie skupiamy się na ćwierćfinale, to najlepszy sposób, a później zobaczymy, co się wydarzy – dodał.

Dobra sytuacja kadrowa Manchesteru City

Josep Guardiola niewątpliwie może być zadowolony z sytuacji kadrowej zespołu. Aktualnie ma do dyspozycji pełną kadrą. – Mamy teraz 20 zawodników, wszyscy są sprawni, dlatego w większości meczów możemy rotować sześcioma lub siedmioma zawodnikami – mówił Guardiola. – Jeżeli chcesz rywalizować w czterech rozgrywkach, musisz rotować i każdy musi być świeży. Nie tylko pod względem fizycznym, ale i mentalnym.