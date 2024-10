Flick nie szczędzi pochwał. “Nigdy nie miałem takiego gracza”

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick komplementuje swojego podopiecznego

FC Barcelona w hitowym pojedynku 3. kolejki Ligi Mistrzów rozbiła Bayern Monachium i wygrała aż 4:1. Dzięki temu zwycięstwu Blaugrana ma na koncie sześć punktów i z bilansem bramkowym 10:3 zajmuje 10. miejsce w tabeli fazy ligowej. Hansi Flick i jego drużyna mają na koncie dwa efektowne zwycięstwa – w drugiej serii zmagań pokonali Young Boys 5:0.

Real Madryt i FC Barcelona dają nieśmiertelność piłkarską

Po środowym starciu z Bawarczykami Flick pojawił się na konferencji prasowej w niezwykle pozytywny sposób wypowiedział się na gracza meczu. Został nim oczywiście Raphinha, który popisał się hat-trickiem:

– Raphinha jest wzorem do naśladowania na wszystkich sesjach treningowych. Gra z bardzo dużą intensywnością, bardzo dobrze radzi sobie z presją i jest w pełni przygotowany. Ma wielką dynamikę i grał bardzo wszechstronnie, ofensywnie i defensywnie, z wielką intensywnością. Nigdy nie miałem takiego piłkarza w swoich drużynach. On daje z siebie wszystko. Wkłada w to całe swoje serce. Z piłką i bez niej jest bardzo dobry. Do tego zawsze się uśmiecha.

Raphinha po 13 meczach tego sezonu ma na koncie dziewięć goli i osiem asyst. W samej Lidze Mistrzów Brazylijczyk zdobył cztery bramki.