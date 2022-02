Przeniesienie finału Ligi Mistrzów niemal pewne?

Pressfocus Na zdjęciu: Stadion Benfiki

Spotkanie przedstawicieli UEFA w sprawie Rosji zaplanowane jest na 25 lutego. Już teraz dziennikarze spekulują, jakie decyzje prawdopodobnie podejmie organizacja. Według ESPN niemal pewna jest zmiana miejsca rozgrywania finału Ligi Mistrzów.

W piątek ma odbyć się spotkanie przedstawicieli UEFA w sprawie konfliktu ukraińsko-rosyjskiego

Media spekulują, że na Rosję nałożone zostaną poważne sankcje

Zdaniem dziennikarzy ESPN zmienione zostanie miejsce rozgrywania finału Ligi Mistrzów

Finał Ligi Mistrzów nie dla Sankt Petersburga

Planowo finał Ligi Mistrzów miał odbyć się 28 maja w Sankt Petersburgu. Atak Rosji na Ukrainę przewrócił jednak wiele planów do góry nogami. Na Ukrainie ogłoszono stan wojenny, a zawieszone zostały wszystkie rozgrywki sportowe. Zebranie UEFA w sprawie konfliktu ukraińsko-rosyjskiego odbędzie się 25 lutego o godzinie 10:00. Według doniesień ESPN jednym z tematów będzie pozbawienie Rosji praw do organizowania finału Ligi Mistrzów. Na tym sankcje mogą się nie skończyć.

– Podczas piątkowego spotkania UEFA prawdopodobnie omówi również udział rosyjskich drużyn w europejskich pucharach. UEFA monitoruje również sytuację wokół baraży o awans na mistrzostwa świata. Za miesiąc planowane jest starcie Polski z Rosją – podaje ESPN.

BREAKING: UEFA is set to remove St Petersburg as host of Champions League final — The Spectator Index (@spectatorindex) February 24, 2022

Zgodnie z informacjami mediów, pod uwagę brane jest przeniesienie finału Ligi Mistrzów na Wembley. Dziennikarze podkreślają jednak, że byłoby to możliwe jedynie przy przesunięciu terminu z 28 maja. Tego dnia na słynnym angielskim stadionie mają się odbyć play-offy o awans do Premier League. Doniesienia ESPN potwierdzają także żurnaliści z The Times oraz The Associated Press.

