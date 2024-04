SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Serge Gnabry

Serge Gnabry w tym sezonie opuścił wiele meczów z powodu kontuzji

Skrzydłowy trafił do siatki we wczorajszym spotkaniu Bayernu Monachium z Arsenalem

28-latek nie dokończył jednak tego starcia, ponieważ poczuł ból w udzie

Serge Gnabry nie zagra w rewanżu? Doznał kontuzji uda

Arsenal wczoraj wieczorem na Emirates Stadium podejmował Bayern Monachium w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:2, a jedną z bramek gościom zapewnił Serge Gnabry, dla którego był to słodko-gorzki pojedynek.

28-letni skrzydłowy co prawda trafił do siatki rywala, ale w 70. minucie musiał opuścić boisko z powodu kontuzji. – Niestety Serge Gnabry znowu wypada z gry. Doznał urazu uda i szczerze mówiąc nie wygląda to dobrze – przyznał Thomas Tuchel cytowany przez Fabrizio Romano.

45-krotny reprezentant Niemiec w 17 meczach obecnego sezonu strzelił 5 goli i zaliczył 1 asystę.