fot. Imago / Mark Pain Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Bardzo ciekawie zapowiada się sobotnie starcie Ligi Mistrzów z udziałem Manchesteru City i Interu Mediolan

Na temat zbliżającej się potyczki głos zabrał Kevin De Bruyne

Belg twardo stąpa po ziemi przed rywalizacją z triumfatorem Pucharu Włoch

“Nie awansujesz do finału Ligi Mistrzów, jeśli nie jesteś silną drużyną”

Kevin De Bruyne udzielił wyczerpującego wywiadu La Gazzetta dello Sport. W rozmowie z włoskim dziennikiem piłkarz opowiedział, jak wyglądały ostatniego tygodnie w jego przypadku.

– Nie sądzę, żebyśmy coś zmienili. Postaram się zrelaksować i przygotować tak, jak przed każdym meczem. Postaram się być gotowy – mówił Kevin de Bruyne w rozmowie z dziennikiem z siedzibą w Mediolanie.

– Świętowaliśmy tytuł Premier League po zwycięstwie nad Chelsea, ale po finale Pucharu Anglii pojechałem prosto do domu. Moja żona była zajęta, więc zająłem się dziećmi i spędziłem kilka dni wolnych z rodziną – kontynuował Belg.

Man City jest faworytem do zwycięstwa w Lidze Mistrzów, ale De Bruyne nie lekceważy Nerazzurrich.

– Nie awansujesz do finału Ligi Mistrzów, jeśli nie jesteś silną drużyną. Inter wygrał Coppa Italia i wygrał prawie wszystkie mecze pod koniec sezonu. Mają jasną tożsamość i dobrze zdefiniowany system. Nikt nie myśli, że przeciwko Interowi będzie łatwo, a to finał, więc mamy takie same szanse – przekonywał piłkarz The Citizens.

