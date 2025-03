Courtois zareagował na decyzję Marciniaka. Bramkarz Realu ma dość

Real Madryt awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, wygrywając w rzutach karnych z Atletico Madryt. Po meczu Thibaut Courtois zabrał głos ws. decyzji Szymona Marciniaka o anulowaniu gola Juliana Alvareza.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Marciniak podjął dobrą decyzję, Courtois nie ma wątpliwości

Real Madryt po raz kolejny odniósł zwycięstwo w dramatycznych okolicznościach w Lidze Mistrzów. Tym razem w dwumeczu z Atletico Madryt w ramach 1/8 finału do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był konkurs rzutów karnych. W serii jedenastek nie obyło się bez kontrowersji, ponieważ Szymon Marciniak anulował zdobytą bramkę napastnika gospodarzy – Juliana Alvareza.

Argentyńczyk poślizgnął się przy strzale, a powtórki pokazały, że w momencie oddania strzału dwukrotnie dotknął piłkę. Decyzja polskiego arbitra była więc prawidłowa. Na boiskowe wydarzenia po meczu zareagował Thibaut Courtois, czyli bramkarz Realu Madryt. Belg nie ma wątpliwości, że Marciniak postąpił słusznie anulując trafienie Alvareza.

– Wszyscy wiemy, że UEFA wyraźnie to widziała. Jestem zmęczony traktowaniem sędziów jak ofiary i ciągłym płaczem z powodu takich rzeczy – powiedział Thibaut Courtois, cytowany przez Fabrizio Romano.

– Na końcu to loteria, czułem, że było podwójne dotknięcie i powiedziałem to sędziemu. Nie jest łatwo to zobaczyć, mieli pecha – dodał bramkarz przed kamerami Movistar.

Real Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów zmierzy się z Arsenalem. Dwumecz zaplanowano w dniach 8 i 16 kwietnia. Pierwszy mecz odbędzie się na Emirates Stadium, zaś rewanż na Santiago Bernabeu. Zwycięzca zagra w półfinale z kimś z pary PSG/Aston Villa.