Pressfocus Na zdjęciu: Timo Werner

RB Lipsk wygrał drugi mecz z rzędu w Lidze Mistrzów. Niemiecki klub ponownie ograł Celtic. Tym razem na jego terenie wynikiem 2:0.

Na drugie miejsce w tabeli grupy F Ligi Mistrzów, awansował RB Lipsk

Drużyna Marco Rose rozprawiła się z Celtikiem 2:0

Przedstawiciel Bundesligi na swoim koncie ma sześć punktów

Lipsk znów górą nad Szkotami

Lipsk dopiero przed tygodniem wygrał pierwszy mecz w tej edycji Ligi Mistrzów. Niemiecki klub ograł u siebie 3:1 Celtic. We wtorkowy wieczór szkocki zespół miał okazję na rewanż w Glasgow.

Neutralni sympatycy futbolu obserwujący spotkanie na Celtic Park, nie mogli być usatysfakcjonowani tym, co obejrzeli. Przewagę miał Lipsk, lecz nie potrafił jej wykorzystać do zdobycia bramki. Przeciętnie wyglądał również zespół z Glasgow i przed zejściem zawodników do szatni, nie doczekaliśmy się bramki.

Gola padły natomiast w drugiej odsłonie. Ku niezadowoleniu miejscowych, dwukrotnie celebrował je Lipsk. Najpierw kwadrans przed końcem podstawowego czasu gry bramkę zdobył Timo Werner. Dziewięć minut później Niemiec zaliczył asystę, gdy Forsberg trafił w prawy górny róg bramki. Goście zwyciężyli 2:0.