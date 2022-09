fot. PressFocus Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt przygotowuje się do pierwszego meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów. We wtorek Królewskich czeka podróż do Szkocji i mecz z Celtikiem. Carlo Ancelotti przekonuje, że grupa, w której znalazła się jego drużyna, wcale nie należy do łatwych.

Real Madryt we wtorek zagra na wyjeździe z Celtikiem

W grupie z Królewskimi są jeszcze RB Lipsk oraz Szachtar Donieck

Carlo Ancelotti przekonuje, że jego podopiecznych czekają trudne mecze

Carlo Ancelotti przestrzega przed rywalami

Już we wtorek rozpocznie się faza grupowa tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Obrońca tytułu, Real Madryt, swoje spotkanie rozpocznie o godzinie 21. Czeka go podróż do Szkocji i rywalizacja z Celtikiem.

Królewscy trafili do grupy F, gdzie znajduje się również Szachtar Donieck oraz RB Lipsk. Faworyt na pierwszy rzut oka jest jeden, choć Carlo Ancelotti przestrzega przed rywalami i przekonuje, że wcale nie jest to łatwa grupa. Na konferencji prasowej z szacunkiem wyrażał się o najbliższych przeciwnikach.

W tych rozgrywkach Real Madryt zawsze był i będzie szanowany. Nie tylko za to, co zrobiliśmy w poprzednim sezonie, a za całą historię, która mówi sama za siebie. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Zaczynamy z pełną radością. Nie możemy wybiegać za daleko, musimy skupić się na grupie i ją wygrać, a potem zobaczymy, co wydarzy się po mundialu.

To nie jest łatwa grupa, bo dobrze znamy tych rywali. Celtic radzi sobie bardzo dobrze, musimy go uszanować. Trzeba okazać też szacunek Lipskowi i Szachtarowi. W fazie grupowej jest wiele niespodzianek. My w poprzednim sezonie świetnie pamiętamy porażkę w domu z Sheriffem. Tak może się dziać. Szanujemy tę grupę i uważamy, że będzie wyrównana – mówi Ancelotti.

